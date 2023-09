Milan-Lazio, le mosse di Pioli e Sarri: occhio alle rivoluzioni

La sfida tra Milan-Lazio, match valido per la 7^ giornata di Serie A, potrebbe proiettare i rossoneri verso una rinascita totale e definitiva. Occhio anche ai biancocelesti, a caccia di conferme dopo il successo contro il Torino

Milan chiamato alla prova del nove dopo il successo contro il Cagliari nel turno infrasettimanale della 6^ giornata. Pioli metterà da parte il recente turnover per affidarsi nuovamente ai titolarissimi. Dubbio Calabria sulla destra, mentre in porta, come confermato nelle ultime ore, farà ritorno Maignan dal primo minuto. Nessun’altra novità in difesa. Occhio, però, alle scelte a centrocampo, soprattutto dopo il recente infortunio di Krunic.

Pioli, salvo clamorosi colpi di scena, confermerà Adli in cabina di regia. Il centrocampista algerino, infatti, è pronto a trasformarsi definitivamente in playmaker, soprattutto dopo l’ottima prestazione contro il Cagliari. Reijnders e Loftus Cheek completeranno la linea di metà campo rossonera. Pochi dubbi in attacco: Leao agirà sulla destra, Giroud tornerà al centro dell’attacco, mentre Pulisic sarà traslocato nuovamente sulla destra.

Solo panchina per Musah e Chukwueze: i due neo acquisti rossoneri potrebbero subentrare in campo nel corso della ripresa. L’esterno nigeriano dovrà capire e immagazzinare il nuovo contesto tattico. Pioli ha sottolineato: “Tende ad accentrarsi, noi stiamo lavorando per tenerlo più largo”.

Milan-Lazio, Sarri e i dubbi a centrocampo

Pochi dubbi per Pioli, discorso diverso per Sarri, il quale dovrà fare i conti con diversi dubbi a centrocampo. Punto interrogativo su Romagnoli. Il difensore è stato operato al setto nasale e bisognerà capire se potrà scendere in campo con una maschera protettiva.

In mezzo al campo, come detto, ballottaggi aperti tra Kamada-Guendouzi e Rovella-Cataldi-Vecino. L’ex Juventus potrebbe scalare le gerarchie e guadagnarsi definitivamente il ruolo di regista titolare. Di Seguito le probabili formazioni di Milan-Lazio, match valido per la 7^ giornata di Serie A:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria/Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Vecino/Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni