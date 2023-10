Allegri adesso ha anche il problema (padre di) McKennie

L’attacco social del padre del centrocampista statunitense apre l’ennesimo fronte polemico nei confronti di Massimiliano Allegri.

Il pareggio contro l’Atalanta porta più dubbi che certezze in casa Juventus. Nonostante l’inizio di campionato dei bianconeri non può certo considerarsi negativo, con 14 punti raccolti in queste prime giornate e un distacco di soli 4 punti dalla coppia di testa composta da Inter e Milan, le polemiche non mancano.

L’ultima, in ordine di tempo, è quella che vede coinvolto Weston McKennie. O meglio, suo padre John. McKennie Senior infatti si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro il tecnico Massimiliano Allegri. La polemica del padre del centrocampista statunitense verte sul ruolo in campo del figlio. Secondo John McKennie infatti Allegri starebbe ‘sacrificando’ il figlio facendolo giocare in un ruolo non congeniale, privandosi al contempo di un altro calciatore che, secondo il genitore, si sposerebbe invece perfettamente per giocare insieme a Weston: Timothy Weah.

“Metti McKennie a centrocampo! Weah sull’ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni!” si legge nel tweet al veleno di McKennie senior. Una dura presa di posizione che ha incontrato il favore di parte del mondo bianconero, quella da sempre molto critica sulla gestione della squadra da parte di Allegri. Il tecnico dal canto suo si era mostrato soddisfatto della prova di Bergamo, ma evidentemente ci sono diverse cose da sistemare.

McKennie, Weah e Allegri: cosa succede al centrocampo bianconero

Weston McKennie era dato come uno dei principali indiziati a lasciare Vinovo questa estate. Alla fine il calciatore statunitense è rimasto a Torino, dove Allegri lo sta reinventando come esterno sulla fascia destra. Partito dalla panchina nelle prime due uscite stagionali e inserito come centrocampista di destra, McKennie non ha più abbandonato quel ruolo. Nelle ultime cinque partite infatti è partito titolare, giocando sempre sulla destra.

Put Mckennie in the midfield! Weah on the wing! They have proven they play well together in their perspective positions! https://t.co/ia8AtWJXRh — john mckennie (@airborne69) October 2, 2023

Di contro il connazionale Weah, che nelle prime due uscite da titolare era stato sostituito proprio da McKennie, ha visto perdere il posto nell’undici di partenza a favore di quest’ultimo. Nonostante la titolarità del figlio, McKennie senior, ha visto come incomprensibile questa scelta, preferendo che il figlio non entri in dualismo con Weah, ma che giochino entrambi: Weah sulla destra e McKennie nel suo ruolo naturale al centro del campo. Insomma un nuovo fronte polemico si apre attorno a Massimiliano Allegri, il quale è ben consapevole che anche stavolta può contrapporre solo i risultati sul campo. Sarà come sempre il rettangolo verde a stabilire se la scelta a destra di McKennie in luogo di Weah pagherà oppure il mister dovrà tornare sui suoi passi.