Fantacalcio, non solo Chukwueze: ecco i calciatori flop da scambiare

È già tempo di bilanci al Fantacalcio. Cinque top si stanno rivelando degli autentici flop: ecco chi sono e perché cederli (o scambiarli).

La settima giornata deve ancora concludersi (alle 18.30 Sassuolo-Monza e Torino-Verona, alle 20.45 Fiorentina-Cagliari) ma al Fantacalcio è già tempo di bilanci. Alcuni giocatori, come ad esempio Albert Gudmundsson, stanno rendendo al di sopra delle aspettative fornendo bonus in maniera costante. Altri, invece, stanno attraversando un periodo di grave crisi da cui non riescono ad uscire. Parliamo di 5 top player, pagati molto nel corso dell’asta estiva, rivelatisi dei flop da cedere o scambiare subito.

Iniziamo con Ruslan Malinovskyi, sbarcato al Genoa negli ultimi giorni del mercato e divenuto subito una pedina importante per il tecnico Alberto Gilardino. Chi si aspettava contributi concreti in zona offensiva, però, è rimasto a bocca asciutta: zero gol e nessun assist in 5 apparizioni complessive, a fronte di 2 ammonizioni e diverse prestazioni anonime. La fantamedia ha raggiunto livelli horror (5.38) ed il tecnico, visto l’exploit di Gudmundsson e l’ottimo impatto di Junior Messias, sta pensando di spostarlo a centrocampo. Non serve aggiungere altro.

Proseguiamo con Ciro Immobile, tenuto a sorpresa inizialmente in panchina da Maurizio Sarri nel match contro il Milan. Il capitano biancoceleste, autore fin qui di 2 reti in 7 gare (una su rigore), appare distante dalla forma fisica migliore ed il doppio impegno Campionato-Champions rischia di sfiancarlo. Da registrare, inoltre, il boato del pubblico allo stadio nel leggere il nome di Taty Castellanos inserito nella formazione iniziale con conseguente affondo social della moglie Jessica (“La riconoscenza è un raro fiore”): che qualcosa si sia rotto nell’ambiente? Nel dubbio, cercate di ottenere in cambio una punta dal rendimento migliore.

Fantacalcio, da big a flop: cedete subito questi 5 top player

Male anche Houssem Aouar, del quale José Mourinho ha parlato ieri in conferenza: “Ha bisogno di tempo, perché con la palla è bravo, ma senza è tutto diverso”. L’algerino è sceso in campo 5 volte saltando due partite (una per infortunio, l’altra per scelta tecnica) senza mai incantare del tutto: solo un gol e due gialli. Può fare decisamente di meglio, ma gli servirà ancora tempo per ambientarsi al meglio alla corte romanista.

La lista comprende pure Boulaye Dia, alle prese con una prima parte di stagione quanto mai tribolata. Il senegalese in estate aveva chiesto di poter andare via ed è rimasto controvoglia, venendo pure multato a causa del tardivo rientro dagli impegni con la nazionale. Il rapporto tra le parti non è dei migliori ed il rendimento in campo ne sta risentendo: un centro in 4 presenze. Troppo poco per un centravanti che, nella scorsa annata, aveva impressionato tutti. Chiudiamo con Samuel Chukwueze, che deve ancora sbloccarsi. La concorrenza di Christian Pulisic è tosta e l’ex Villarreal, finora, si è dovuto accontentare di 164 minuti vissuti in campo. Le gerarchie sono chiare. Non è il caso di insistere su di lui.