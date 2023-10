Inter-Bologna, le novità sugli infortunati e le scelte di Inzaghi

La sfida tra Inter-Bologna potrebbe rappresentare un punto di svolta definitivo della stagione dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi, di fatto, potrebbero confermarsi al comando della classifica lanciando un chiaro messaggio alle diretti concorrenti

Sorride Inzaghi dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, e occhio anche alle buone notizie provenienti dall’infermeria. Il tecnico nerazzurro, di fatto, potrebbe recuperare immediatamente Frattesi, anche se le condizioni del centrocampista saranno valutate con calma nel corso delle prossime ore e dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Non è escluso che il tecnico nerazzurro possa contare sull’ex Sassuolo già dal match contro il Bologna. Difficilmente, però, Frattesi partirà dal primo minuto.

Nessun allarme per Thuram, il quale ha già recupero dal leggero fastidio muscolare accusato nella sfida contro il Benfica. L’attaccante francese sarà a completa disposizione di Inzaghi in vista del match contro i rossoblù di Thiago Motta. Bisognerà capire se l’Inter si affiderà a un parziale turnover in occasione dell’8° turno di campionato, in caso contrario sarà confermato l’undici schierato in Champions League.

Darmian si candida per un posto da titolare, ma bisognerà capire se Inzaghi concederà un turno di riposo a Pavard o a Dumfries. Il tecnico svelerà le ultime indiscrezioni solamente poche ore prima della gara. Poche novità a centrocampo: Mkhitaryan, per il momento, resta favorito su Frattesi e Klaassen per una maglia da titolare.

Inter-Bologna, probabili formazioni e le scelte di Inzaghi

Da sciogliere anche il possibile ballottaggio difensivo tra Acerbi e De Vrij, con il primo pronto a osservare un turno di riposo dopo le fatiche della Champions League. Tutto confermato a centrocampo, mentre in attacco, come detto, Thuram sarà regolarmente a disposizione e affiancherà Lautaro Martinez.

Solo panchina per Sanchez. Attenzione anche al Bologna di Thiago Motta, rivelazione di questo inizio di stagione. Il tecnico si affiderà al solito 4-2-3-1 con Orsolini, Karlsson e Ferguson a supporto di Zirkzee. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Bologna, match valido per l’8^ giornata di Serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard/Darmian, Acerbi/De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson/Ndoye; Zirkzee