Genoa-Milan, la decisione su Retegui e le mosse di Pioli

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Milan: occhio alle situazioni dall’infermeria in casa rossoblù. Punto interrogativo su Retegui, il quale non ha ancora smaltito la botta al ginocchio rimediata nei giorni scorsi

Non trapela grande ottimismo in casa Genoa per quel che riguarda le condizioni di Retegui. L’italo-argentino, dopo la botta rimediata al ginocchio nei giorni scorsi, viaggia spedito verso il forfait. La sua presenza contro i rossoneri resta a forte rischio, anche se Gilardino conserverà un ultimo barlume di speranza prima dell’ultima rifinitura pre-match.

Nessuna forzatura e nessuna corsa contro il tempo: Retegui prenderà parte alla sfida solamente se avrà recuperato al 100% e smaltito l’acciacco fisico. In caso contrario, Gilardino potrebbe promuovere Messias titolare al fianco di Gudmundsson. Il tecnico rossoblù scioglierà gli ultimi dubbi e riserve nel corso delle prossime ore. Il Genoa dovrà fare a meno anche di Badelj, fermo ai box per un problema muscolare rimediato nell’ultima sfida di campionato.

Massima attenzione anche al Milan di Pioli, reduce dallo 0-0 in Champions League contro il Borussia Dortmund. Difficilmente il tecnico rossonero si affiderà a un abbondante turnover, ma non è escluso che Theo Hernandez, Pulisic e Giroud possano osservare un turno di riposo in vista dei prossimi impegni e per la gestione delle forze.

Genoa-Milan, i ballottaggi di Pioli: le ultime novità

Come detto, non è escluso che Pioli possa concedere un turno di riposo a Theo Hernandez, il quale potrebbe lasciare spazio a Florenzi sulla fascia sinistra. Theo o Calabria? Attenzione anche al capitano rossonero: potrebbe essere lui il vero indiziato al turno di riposto. Anche in questo caso, però, sarà Florenzi a sostituire il numero 2 rossonero.

Da valutare anche le condizioni fisiche di Giroud e Pulisic. Il primo potrebbe essere confermato al centro dell’attacco del Milan, in caso contrario, pronto Okafor. Per quel che riguarda l’esterno offensivo americano, invece, Pioli potrebbe preferirlo ancora una volta a Chukwueze. L’ex Villareal potrebbe trovare spazio a gara in corso. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Milan, sfida valida per l’8^ giornata di Serie A:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi/Kutlu, Haps/Martin; Gudmundsson, Messias

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao