L’Inter si gode il suo capitano: Lautaro Martinez premiato (anche) dall’AIC

L’Inter si gode il suo capitano: Lautaro Martinez è ormai diventato un leader indiscusso! Premiato (anche) dall’AIC: c’è il comunicato ufficiale.

Lautaro Martinez, nel mese di settembre in cui l’Inter è stata impegnata in modo costante in campo, ha ricevuto quest’oggi l’ennesimo riconoscimento. L’argentino è diventato un leader indiscusso della squadra di Simone Inzaghi e il fattore aggiunto, che solo lui spesso è riuscito e riesce a dare (perlomeno nell’attaccato nerazzurro), è sotto gli occhi di tutti. Tanto che ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento ufficiale. A premiarlo è stata stavolta l’AIC.

Lautaro Martinez negli ultimi giorni è stato spesso individuato come il migliore in campo. Per citare qualche esempio: è stato ovviamente insuperabile in Salernitana-Inter dove, una volta entrato in campo, ha segnato 4 gol in 25′. Ma anche in Champions League gli è stato consegnato l’MVP della serata contro il Benfica, nonostante pali-traverse-Trubin gli abbiano impedito di segnare. Adesso è l’AIC che lo proclama MVP del mese di settembre in Serie A.

Inter, Lautaro Martinez è una soddisfazione: quando gioca è spesso decisivo. Per l’AIC è il migliore del mese di settembre!

Secondo quanto scritto da ‘Ultimo Uomo’ in collaborazione con l’AIC: “La redazione di ‘Ultimo Uomo’ sceglie 4 giocatori tra cui viene votato il vincitore dai calciatori iscritti all’AIC. In questo mese di settembre 2023 ha vinto Lautaro Martinez. Non solo per gli 8 gol (più 1 assist) realizzati nelle 7 partite giocate tra agosto e settembre. Ma anche per la sensazione sempre più vivida che questo sia l’anno di un suo ulteriore salto di livello”.

“Per ora – si legge ancora nel comunicato stilato con l’occasione – dopo un mese è mezzo, è il giocatore che ha generato più pericoli del campionato, segnando il doppio dei gol rispetto alle previsioni statistiche. Negli occhi di Lautaro Martinez brilla una luce nuova. Insomma, ha affilato gli artigli e sembra pronto alla sua migliore stagione di sempre, ma nel frattempo è diventato anche il primo giocatore premiato dall’AIC quest’anno, con l’augurio che sia il primo di altri premi simili che lo aspettano nel corso della stagione”.