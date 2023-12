Bologna, Winterling: “Studiamo il Middle East per brand e fan engagement”

Continua il progetto di espansione a livello mondiale della Lega Serie A. Ma non solo, anche i club stanno lavorando intensamente.

Negli ultimi anni la Serie A sta lavorando intensamente per aumentare il proprio pubblico e sviluppare il proprio brand al di fuori del panorama nazionale. Negli ultimi mesi vi è stato una grossa crescita negli States (dove sono stati aperti anche uffici) e ora l’obiettivo è lavorare anche in Africa e nel complesso in Medio Oriente.

Nello specifico anche i club di Serie A stanno lavorando intensamente per raggiungere questo obiettivo, e tra questi uno dei club più attivi è il Bologna, squadra rivelazione della nostra Serie A. Thiago Motta sta raggiungendo numeri impressionanti, attualmente il Bologna è a pari merito con la Roma e il prossimo weekend ci sarà un delicato scontro diretto.

Nelle ultime ore il direttore commerciale e marketing del club emiliano Christoph Winterling è intervenuto durante il ‘World Football Summit Asia’, evento che si sta tenendo a Gedda, in Arabia Saudita e ha parlato sia del Bologna che della crescita del movimento della serie A, fuori dall’Italia.

Bologna, Winterling e le parole a Gedda

Il dirigente del Bologna ha in primis ringraziato per poter presenziare a questo evento edL’ ha poi dichiarato: “Sono felice di essere per la prima volta in Arabia Saudita, un paese molto giovane e con una popolazione curiosa di interessarsi allo sport. Il Bologna non è il club più importante in Italia, ma è storicamente tra i primi ad aver vinto lo scudetto, un club di grande storia e tradizione. L’obiettivo del nostro presidente Saputo è riportare la squadra in Europa e al momento siamo a buon punto”.

Winterling ha proseguito: “Prima di entrare in un mercato dobbiamo comprenderlo e capire cosa stanno facendo i tuoi concorrenti. Da un lato la Serie A e dall’altro il Bologna abbiamo l’obiettivo di guardare al mercato africano e mediorientale e abbiamo deciso di farlo insieme perchè cosi siamo più forti. Stiamo esaminando a 360 gradi questa partnership con l’Arabia Saudita e vogliamo creare una partnership unica con i fan renderla il più riuscita possibile”.

Infine: “Vogliamo rendere la serie A competitiva e sempre più interessante per gli investitori. L’obiettivo è migliorare la serie A mediante patrimonio, competitività, nuove infrastrutture e un nuovo accordo per i fan”.