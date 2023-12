Champions, il Milan sfiora l’impresa: ecco le possibile avversarie di Inter, Napoli e Lazio

Il Milan è retrocesso in Europa League, ecco il quadro generale dei risultati della fase a gironi dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Il Milan di Stefano Pioli ha letteralmente sfiorato l’impresa di qualificarsi agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League. I rossoneri, nonostante un brutto primo tempo, sono riusciti comunque a vincere in trasferta contro il Newcastle con il risultato finale di 1-2.

I rossoneri non hanno giocato un bel primo tempo, considerando soprattutto il gol subito al 33’ da Joelinton, ma poi nella ripresa hanno ribaltato il risultato prima con la rete di Christian Pulisic al 54’ e poi con quella siglata da Samuel Chukwueze all’84’. Tra le fila del Milan c’è molto rammarico sia perché il PSG ha rischiato di perdere contro il Borussia Dortmund che per le occasioni sprecate nelle gare di andata contro il Newcastle e contro i tedeschi.

Con questo risultato, di fatto, il Milan è comunque rimasto in Europa, visto che a febbraio disputerà il play-off di Europa League. Lo stesso Stefano Pioli ha espresso nel post gara tutto il suo rammarico per non aver passato il turno.

Milan, Pioli: “C’e’ rammarico per essere usciti dalla Champions. Faremo di tutto per vincere l’Europa League”

Il tecnico del Milan, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti commentato così l’eliminazione della sua squadra: “Dispiace essere usciti dalla Champions League, visto il percorso che abbiamo fatto l’anno scorso. Eravamo consapevoli delle difficoltà di questo girone, ma mi dispiace avere dei rimpianti”.

Stefano Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Avremmo meritato di più, ma nelle precedenti gare non siamo riusciti a sfruttare tutte le occasioni avute. Adesso cercheremo di fare di tutto per vincere l’Europa League. Prima, però, dobbiamo riprenderci in campionato, dove il nostro primo obiettivo è quello di consolidare il terzo posto, poi vedremo cosa accadrà”.

Champions, ecco tutte le qualificate agli ottavi

Le teste di serie:

Arsenal (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Real Sociedad (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Borussia Dortmund (Germania).

Squadre non teste di serie:

Napoli (Italia), Inter (Italia), Lazio (Italia), Copenaghen (Danimarca), Porto (Portogallo), Lipsia (Germania), PSG (Francia) e PSV (Olanda)

‘Retrocesse’ in Europa League:

Milan (Italia), Galatasaray (Turchia), Lens (Francia), Braga (Portogallo), Benfica (Portogallo), Young Boys (Svizzera), Shakhtar (Ucraina)

Team eliminati

Manchester United (Inghilterra), Siviglia (Spagna), Union Berlino (Germania), Salisburgo (Austria), Celtic (Scozia), Newcastle (Inghilterra) Stella Rossa (Serbia) ed Anversa (Belgio).