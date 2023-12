Clamoroso a Udine: minuto di silenzio per Juliano… ma con la foto sbagliata

A Udine, nella sfida tra la squadra di casa e il Sassuolo, si è tenuto un minuto di silenzio per Juliano, ma la foto mostrata non era la sua.

Il calcio riserva sempre sorprese inaspettate, ma quella avvenuta poco fa in Serie A di sicuro ha pochi precedenti. All’inizio della gara tra Udinese e Sassuolo, valevole per il 16° turno del campionato italiano, si è tenuto come previsto il minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Juliano, recentemente scomparso. Ma durante questo doveroso tributo, sul maxischermo dello Stadio Friuli di Udine è stata esposta la foto di una persona che decisamente non era Juliano.

A far notare l’errore è stato il giornalista e scrittore Federico Casotti, executive producer per la sezione italiana di DAZN. In un post pubblicato oggi pomeriggio sul social network X, Casotti ha fatto vedere una foto dei giocatori durante il minuto di silenzio, con alle spalle il maxischermo dello stadio friulano. Il volto mostrato non era quello di Juliano, deceduto mercoledì scorso all’età di 80 anni, ma di un altro noto calciatore italiano, Paolo Pulici.

Una svista abbastanza grossolana, considerando che Pulici è ancora vivo e gode di ottima salute, avendo compiuto 73 anni lo scorso 27 aprile. I due non hanno nemmeno mai giocato assieme, dato che Juliano ha trascorso praticamente tutta la sua carriera al Napoli (tranne per un’ultima stagione al Bologna). Pulici, invece, ha difeso i colori di Legnano, Torino, Udinese e Fiorentina, prima di ritirarsi dal pallone nel 1985.

Pulici al posto di Juliano, errore clamoroso a Udine

Probabilmente l’ex bomber granata prenderà questa storia con un sorriso, anche se chiaramente si è trattato di un equivoco imbarazzante, dal punto di vista dell’Udinese. Pulici infatti è stato un giocatore dei friulani nella stagione 1982/1983, dopo aver concluso la sua lunga e fortunata esperienza al Torino, di cui è tutt’oggi una leggenda. Tre volte capocannoniere della Serie A, è stato protagonista, in coppia avanzata assieme a Ciccio Graziani, dell’ultimo storico scudetto granata, nel 1976.

Con Juliano si sono incontrati in campo solo da avversari, non riuscendo mai a giocare assieme nemmeno in nazionale. Il centrocampista napoletano smise di vestire l’azzurro nel 1970, dopo i Mondiali del Messico, quando Pulici aveva solo vent’anni. L’attaccante brianzolo debuttò con l’Italia solo nel 1973, e l’anno successivo Juliano venne nuovamente convocato in azzurro per due partite, ma il collega del Torino non scese mai in campo con la nazionale nel corso del 1974.