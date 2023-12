Inter e gli unici problemi di Inzaghi: la dirigenza vuole risolvere a gennaio

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a lavorare sul mercato e risolvere alcune problematiche nel club. C’è ottimismo tra le parti.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a finire nel migliore dei modi questo 2023. La trasferta di Marassi è un crocevia importante e una vittoria a Genova donerebbe ancora maggiori sicurezze al club e metterebbe pressione alla Juventus, impegnata nel big match serale poi contro la Roma di Josè Mourinho.

Il club nerazzurro tra campionato ed Europa ha offerto ottime prestazioni e l’unica nota negativa è l’eliminazione in Coppa Italia. Per il resto solo cose positive, o quasi, con l’Inter che è cambiata molto, ha fatto cessioni importanti ma ha indovinato quasi tutti i nuovi acquisti. Nell’ultimo match contro il Lecce si è messo in mostra il tedesco Bisseck, protagonista con una rete e una bella prestazione che ha aiutato i nerazzurri a conquistare i tre punti.

La rosa dell’Inter è quasi perfetta, solo due acquisti non hanno convinto e – soprattutto tra i tifosi – c’è la convinzione che non convinceranno mai. Stiamo parlando dell’esterno colombiano Juan Cuadrado e dell’attaccante cileno Alexis Sanchez. Sia chiaro parliamo di calciatori che sono stati campioni nel corso della propria carriera, ma che ora sono arrivati all’Inter usurati, costantemente infortunati e mai decisivi quando chiamati in causa.

Sia Piero Ausilio che Piero Marotta ne sono convinti, l’Inter deve correre ai ripari il prima possibile.

Inter, si lavora a due colpi per gennaio

Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it l’Inter sarebbe ad un passo dal canadese Buchanan, esterno canadese del Club Brugge. Giovane di gran prospettiva Buchanan prenderebbe l’eredità di Cuadrado – infortunato almeno fino ad Aprile – e i nerazzurri sono vicini a chiudere ad una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Un esterno destro e un attaccante, ovviamente quest’ultimo legato al possibile trasferimento di Sanchez in Arabia Saudita. L’Inter lavorerà senza sosta a gennaio, Buchanan è ad un passo e poi si valuterà la pista in attacco. Marotta è attivissimo sul mercato e pensa anche a giugno con colpi come Tiago Djalo e Piotr Zielinski ancora possibili, entrambi rigorosamente a parametro zero.

Finora l’Inter si è mostrata come una macchina quasi perfetta, ma anch’essa ha falle. Per questo la dirigenza vuole risolvere questo problema il prima possibile. E Buchanan potrebbe essere il primo colpo per gennaio.