Sanchez ai saluti: l’Arabia chiama e l’Inter pensa al piano B

Sanchez vicino all’addio all’Inter: Gallardo lo chiama in Arabia Saudita, e i nerazzurri devono trovare in fretta con cui sostituirlo.

Un ritorno che non è andato proprio come si sperava a Milano, e infatti dopo appena sei mesi Alexis Sanchez pare destinato ad abbandonare di nuovo la maglia nerazzurra. L’attaccante cileno è stato chiaramente un acquisto di ripiego, favorito dalla disponibilità a parametro zero dopo l’addio al Marsiglia, ma fin qui ha faticato a lasciare il segno. Non è più giovanissimo, e gli infortuni ci hanno messo lo zampino, ma ora è lui stesso a chiedere di cambiare aria.

Poco affidabile come riserva di Lautaro Martinez, per le esigenze attuali dell’Inter, Sanchez vuole anche più spazio da titolare (ha giocato appena 446 minuti in stagione). Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile trasferimento in Sudamerica o negli Stati Uniti, ma oggi la pista principale per lui conduce dritta in Arabia Saudita. Marcelo Gallardo, nuovo tecnico argentino dell’Al-Ittihad di Benzema, avrebbe contattato personalmente la punta cileno per persuaderlo a raggiungerlo a Riad.

La squadra araba è la detentrice del titolo nazionale, ma oggi si trova solo in sesta posizione nel campionato saudita. I pessimi risultati, a dispetto dei grandi fondi spesi sul mercato in estate, hanno già portato all’esonero di Nuno Espirito Santo, ma il cambio di rotta stenta a emergere. La clamorosa eliminazione nel Mondiale per Club, al primo turno contro gli egiziani dell’Al Ahly, ha fatto senza dubbio rumore. Alexis Sanchez sarebbe l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni del club.

Inter, rebus in attacco: chi prenderà il posto di Sanchez?

Ma se il cileno dovesse lasciare i nerazzurri, per quanto il suo rendimento non sia stato eccelso, si aprirebbe un vuoto nella rosa di Simone Inzaghi. Trovare un nuovo attaccante per fare da vice di Lautaro non sarà semplice, il prossimo gennaio. Ad oggi, il primo della lista offensiva dell’Inter è Mehdi Taremi del Porto, ma Marotta lo considera soprattutto per un trasferimento a parametro zero per la prossima estate. In più, le caratteristiche dell’iraniano lo rendono più adatto come alternativa a Thuram.

In poche parole, Taremi a gennaio porterebbe in dote a Inzaghi un giocatore importante ma che non sarebbe esattamente ciò che serve per completare la rosa. L’allenatore dell’Inter potrebbe considerare Klaassen o Mkhitaryan come vice Lautaro in caso di necessità, ma l’opzione preferibile sarebbe comunque quella di un nuovo acquisto. Di chi possa trattarsi, però, è al momento complicato da dire, e un identikit dell’eventuale alternativa a Sanchez resta ancora un mistero.