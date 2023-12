Inter, Buchanan è sempre più vicino: si lavora agli ultimi dettagli

L’Inter è sempre più vicina a Buchanan: l’esterno destro del Bruges si sta avvicinando! Ecco le ultimissime novità.

L’Inter spinge forte per avere in rosa Tajon Buchanan sulla corsia di destra, al posto di Juan Cuadrado costretto a fermarsi per operarsi al tendine d’Achille. Marotta e Ausilio vogliono portare prima possibile nel gruppo di Simone Inzaghi il classe 1999. Si sta perciò lavorando a stretto contatto con il Bruges per chiudere con un accordo definitivo.

La trattativa dell’Inter con il Bruges è in uno stadio avanzato, a garantirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. L’obiettivo è infatti quello di ottenere il cartellino di Buchanan a titolo definitivo e già con il mercato di gennaio. Non mancherebbe molto, anzi! Il giocatore è atteso a Milano già subito dopo Capodanno.

Inter forte su Buchanan: l’esterno è atteso a Milano già subito dopo Capodanno. Le novità

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la trattativa per portare il canadese all’Inter sta procedendo a gonfie vele verso la chiusura. Il classe 1999 dovrebbe arrivare dal Bruges in nerazzurro già subito dopo Capodanno. E a titolo definitivo! Il club belga non avrebbe accettato un prestito con diritto di riscatto e l’Inter, per ovviare all’emergenza sulla corsia di destra, ha deciso di affondare.

In ogni caso, nei prossimi giorni Inter e Bruges si sentiranno ancora una volta per limare gli ultimi dettagli e colmare le piccole distanze che sono rimaste in termini economici. Il club belga chiede ora 10 milioni di euro più bonus, mentre il club nerazzurro ne offre 8 di base fissa e sta cercando di lavorare proprio con i bonus. L’obiettivo è aumentarli oppure cambiarne la gestione. Poi si dovrà comprendere in quante rate può essere versata la cifra.

Un’operazione questa che sicuramente punta a risolvere nell’immediato il discorso legato a Cuadrado. Ma che guarda anche in prospettiva: le cose con il rinnovo di Denzel Dumfries si stanno complicando e il club vuole giocare d’anticipo. Si attende perciò Buchanan per le visite mediche e la firma.