La Juve non spreca l’occasione e batte la Roma con Rabiot: Inter a soli 2 punti

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Juve e la Roma con il risultato di 1-o a favore della squadra di Massimiliano Allegri.

La Roma è la prima a sfiorare, visto che Cristante al 5’ colpisce il palo con una conclusione deviata da Dusan Vlahovic su azione da corner. All’11’, invece, ci prova lo stesso centravanti serbo, ma il suo tiro si spegne sul fondo.

Lo stesso serbo, otto minuti dopo, è molto più pericoloso, considerando che vede la sua conclusione deviata da una scivolata di Mancini. Alla mezz’ora, invece, Yildiz, dopo aver saltato tre avversari con un dribbling, ci prova: pallone di poco fuori. Mentre, nell’azione successiva è Paulo Dybala, servito da Kristensen, ci prova di prima dentro l’area di rigore juventina, ma la sfera sfiora il secondo palo della porta difesa da Szczesny.

Il primo tempo si conclude con un’occasione per entrambe le squadre. La prima è per la Juve con il tentativo di Kostic respinto quasi sulla linea di testa da N’Dicka. Mentre un minuto dopo, Kristensen la mette in mezzo dalla destra: bravo Szczesny a deviare. La ‘Vecchia Signora’ riesce poi a passare in vantaggio con un bravo Adrien Rabiot che, su assist di Dusan Vlahovic, batte Rui Patricio da due passi.

La Roma si affida a Dybala, ma il successo è della Juventus di Allegri

Una volta subito il gol, la Roma si affida a Paulo Dybala per cercare di pareggiare. Proprio l’argentino, infatti, serve N’Dicka che, però, non riesce ad impattare bene con la sfera. E’ sempre la ‘Joya’ a provarci, ma Szczesny blocca facilmente. All’83’, invece, è pericoloso Cristante, ovviamente servito dal campione del Mondo con l’Argentina di Messi, con un tiro che termina davvero di poco fuori.

All’85 è la Juve a sfiorare il gol con McKennie, che sottomisura trova un respinta di Rui Patricio. L’ultima possibilità della partita capita sulla testa di Azmoun, ma il suo tiro non è forte e viene bloccato a terra da Szczesny. L’arbitro Sozza fischia la fine della partita dell’Allianz Stadium e gli uomini di Massimiliano Allegri possono esultare per tre punti davvero fondamentali per il prosieguo della propria stagione.

Con questi tre punti, visto il pareggio di ieri sera dell’Inter al Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Juve si è riportata a soli due punti dalla ‘Beneamata’. La Roma, invece, non ha sfruttato il pareggio del Napoli contro il Monza e la rovinosa sconfitta del Bologna di Thiago Motta contro l’Udinese.