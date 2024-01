Inter-Verona: chi recupera tra Lautaro, Dimarco e Calhanoglu

Tutto pronto per la sfida tra Inter-Verona, match valido per la 19^ giornata di Serie A. Inzaghi dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sul capitolo infortunati, con Lautaro Martinez e Dimarco pronti a tornare a completa disposizione

Quali saranno le mosse di Inzaghi in vista della prossima giornata di campionato tra Inter-Verona? Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il tecnico nerazzurro potrà contare sul recupero totale di Lautaro Martinez e Dimarco. L’attaccante argentino ha superato il fastidio muscolare ai flessori ed è pronto a rispondere presente in vista del prossimo turno di campionato.

Stesso discorso per Dimarco, il quale potrebbe ritrovare immediatamente una maglia da titolare al posto di Carlos Augusto. Situazione da monitorare nel corso delle prossime ore, soprattutto dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Non è escluso che Inzaghi possa puntare solamente su uno dei due dal primo minuto, per poi dosare le energie di entrambi nel corso della ripresa. Il tecnico dell’Inter prenderà la sua decisione dopo l’ultimo allenamento.

Buone notizie anche sul fronte Calhanoglu. Il regista turco ha smaltito l’influenza e gli ultimi acciacchi fisici e scenderà regolarmente in campo dal primo minuto nel match della 19^ giornata. Qualora Inzaghi dovesse decidere di escludere Lautaro Martinez o Dimarco dal primo minuto, al loro posto ci sarà spazio per Arnautovic e Carlos Augusto.

Inter-Verona, Pavard titolare e le novità sul mercato

Semaforo verde anche per Pavard, pronto a ritrovare una maglia da titolare dopo le ultime apparizioni sa subentrato dopo l’infortunio al ginocchio. Il difensore francese troverà spazio nel ruolo di centrale destro al fianco di Acerbi e Bastoni. Attenzione anche alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Atteso nelle prossime ore l’arrivo di Buchanan a Milano. L’esterno destro, proveniente dal Bruges, si legherà ai colori nerazzurri e vestirà i panni di vice Dumfries sulla fascia destra. A prescindere dalle visite mediche immediate e ufficialità, il neo acquisto dell’Inter non prenderà parte alla sfida di campionato contro il Verona. Appuntamento rinviato alla 20^ giornata.