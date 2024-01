Addio Pinto, scatta il casting: nuova rivoluzione in casa Roma

Terremoto in casa Roma, dopo le dimissioni di Pinto. Scattato il casting per individuare il suo erede: tutti i nomi.

Una rivoluzione in piena regola che, di fatto, apre una nuova pagina della storia della Roma. L’annuncio del divorzio tra il club e Tiago Pinto ha colto di sorpresa il popolo giallorosso: il contratto del manager era in scadenza a giugno ma nessuno si attendeva che il divorzio si consumasse già a gennaio. Il lusitano si occuperà del mercato invernale, provando a fare il massimo con il nulla (1.5 milioni) a disposizione.

Poi, saluterà la compagnia andando a caccia della prossima sfida professionale. Diversi i colpi attesi, alla luce delle numerose criticità emerse nella prima parte della stagione: la priorità, in particolare, consisterà nel prendere un centrale difensivo di qualità che possa sostituire al meglio Chris Smalling ed Evan Ndicka. L’inglese, ormai, è un desaparecido: da settembre, infatti, si trova ai box a causa di una fastidiosa tendinite da cui non riesce a guarire. La data del rientro è un rebus: José Mourinho contava di riaverlo in questi giorni ma non vi sono certezze di alcun tipo sui tempi di recupero.

L’ex Eintracht Francoforte, invece, ha già lasciato la capitale per rispondere alla convocazione della Costa d’Avorio (impegnata in Coppa d’Africa). Da qui la necessità di prendere un rinforzo da destinare al pacchetto arretrato: il preferito risponde al nome di Dean Huijsen ma la Juventus vorrebbe cederlo al Frosinone, così da mantenere la parola data alla formazione ciociara. L’altro profilo vagliato da Pinto è quello di Trevoh Chalobah, mai impiegato finora dall’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino.

Roma, Pinto ai saluti: scattato il casting per individuare il suo sostituto

Sempre viva, inoltre, la pista che conduce a Caglar Soyuncu che ha faticato ad imporsi nell’Atletico Madrid: appena 8 presenze, per un totale di 168 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. I giallorossi puntano a prendere anche un centrocampista, visto il rendimento deludente di Renato Sanches (in procinto di tornare al Paris Saint Germain) e Housseum Aouar. La pista più calda conduce a Youssouf Fofana, di proprietà del Monaco.

I Friedkin, dal canto loro, in queste ore hanno avviato il casting volto ad individuare l’ideale sostituto di Pinto. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, in pole position risulta esserci Francois Modesto attualmente “consulente tecnico dell’area sportiva” del Monza. Strapparlo ai brianzoli, però, si preannuncia complicato. Ecco perché non è da escludere l’arrivo nella Città Eterna di Frederic Massara, libero da incarichi dopo la conclusione dell’esperienza al Milan. Si vedrà nei prossimi giorni. La Roma si prepara all’ennesima rivoluzione.