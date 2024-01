Mercato Lazio, gli obiettivi di gennaio e occhio a Felipe Anderson

Il mercato della Lazio resta avvolto da un grosso punto interrogativo. Quali saranno i potenziali obiettivi biancocelesti nel corso delle prossime settimane? Occhio anche al futuro di Felipe Anderson, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno

La sensazione è che difficilmente la Lazio spingerà il piede sull’acceleratore in vista dell’attuale sessione di calciomercato. La società biancoceleste potrebbe valutare alcune operazioni solamente in caso di grosse opportunità. Occhi puntati su un centrale difensivo e su un nuovo terzino sinistro. Per la difesa smentite sul nascere le indiscrezioni su Rugani: il centrale difensivo della Juventus non si muoverà da Torino e rinnoverà il suo contratto con i bianconeri in vista del futuro.

Per quel che riguarda Valeri, attualmente in forza alla Cremonese, il terzino sinistro potrebbe rappresentare una mossa del mercato di giugno. La Lazio potrebbe rimandare le sue operazioni e strategie al prossimi giugno. Nessun movimento neanche in uscita. Da valutare anche il futuro di Immobile: il capitano biancoceleste potrebbe strizzare l’occhio all’Arabia Saudita nel corso della prossima stagione.

Scongiurato sul nascere un possibile addio a gennaio. Immobile resterà alla Lazio almeno fino al termine della stagione, e non è escluso che il centravanti dei capitolini possa restare a Roma anche al termine dell’attuale stagione. Discorso più complicato per Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno.

Mercato Lazio, la Juventus punta forte su Felipe Anderson

Difficilmente Felipe Anderson deciderà di rinnovare il suo attuale contratto in scadenza. L’esterno brasiliano potrebbe deciderà di lasciare la Lazio il prossimo 30 giugno. L’ex West Ham si svincolerà a costo zero e la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi con forte decisione sull’esterno offensivo. Un innesto di qualità ed esperienza che potrebbe consentire ai bianconeri di potenziare la fascia destra d’attacco.

Nessuna particolare conferma, ma la Juventus affonderà il colpo in maniera concreta. Ritornando agli obiettivi della Lazio in vista dell’attuale e della prossima sessione di mercato, i biancocelesti potrebbero valutare l’affondo su un nuovo attaccante e un nuovo centrocampista, soprattutto se Kamada dovesse decidere di lasciare i biancocelesti già il prossimo giugno.