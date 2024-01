Infortunio Chiesa, novità e aggiornamenti: quante partite salterà

L’infortunio di Chiesa potrebbe essere meno grave del previsto e potrebbe consentire ad Allegri di recuperare il suo attaccante già nelle prossime gare. Leggero trauma distorsivo al ginocchio, ma filtra ottimismo

Come confermato da Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Salernitana-Juventus, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Federico Chiesa a causa di un problema al ginocchio. Leggero trauma distorsivo senza particolari conseguenze. L’ex Fiorentina salterà la sfida contro la Salernitana per evitare complicazioni e potrebbe tornare in campo già dalla prossima giornata di campionato.

Chi sostituirà Chiesa contro gli uomini di Pippo Inzaghi? Strada spianata per Yildiz, soprattutto considerando anche le condizioni poco ottimali di Kean. L’ex Verona ed Everton, infatti, continua ad accusare un problema alla tibia che potrebbe stoppare il suo ritorno in campo per altri 10 giorni. Sono attese novità dall’infermeria nel corso delle prossime ore. Per quel che riguarda Chiesa, come detto, l’ex Viola dovrebbe stare fermo ai box per una sola settimana.

Da valutare anche l’infortunio di De Sciglio: il terzino bianconero potrebbe ritornare a lavorare completamente in gruppo entro febbraio, per poi tornare a disposizione in primavera. Potrebbero essere questi i tempi di recupero per l’ex Milan dopo l’infortunio della scorsa primavera.

Infortunio Chiesa, tempi di recupero e novità mercato

Nessun allarme per Chiesa, mentre occhio alle novità mercato. La società bianconera, come noto, potrebbe tentare l’affondo su un nuovo centrocampista. Allegri potrebbe puntare su un giocatore forte tecnicamente, abile nella doppia fase, ma soprattutto negli inserimenti negli spazi. Phillips del Manchester City non stuzzica particolarmente, soprattutto perchè la società inglese vorrebbe scarica l’ingaggio del giocatore totalmente a spese bianconere.

Detto questo, occhio al nome di Thuram. Il centrocampista del Nizza, fratello dell’attaccante dell’Inter, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. La Juventus proverà ad anticipare la concorrenza, ma difficilmente l’operazione potrebbe decollare già nel mese di gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Giuntoli potrebbe rinviare l’appuntamento con il centrocampista francese alla prossima estate.