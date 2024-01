Salernitana-Juventus, le mosse di Allegri: Nicolussi Caviglia titolare

Salernitana-Juventus potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per il campionato di entrambe le squadre. Padroni di casa a caccia di conferme dopo la vittoria contro il Verona, bianconeri pronti a restare nella scia dell’Inter

Pochi dubbi e tante conferme per la Juventus di Allegri in vista della 19^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 3-5-2 con Gatti, Bremer e Danilo confermati come terzetto difensivo. Nessun turno di riposo e difesa titolare anche in vista del match contro i granata di Pippo Inzaghi.

Non ci sarà Locatelli, squalificato, al suo posto nuova chance per Nicolussi Caviglia, pronto a vestire i panni di regista titolare. Allegri potrà contare anche sul ritorno di Cambiaso, reduce da un turno di stop per squalifica e assente nella sfida della 18^ giornata contro la Roma. L’ex Bologna prenderà posto nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, mentre McKennie agirà da mezz’ala destra. Solo panchina per Miretti.

Completeranno la linea mediana Rabiot e Kostic, quest’ultimo confermato nel ruolo di esterno sinistro. Nessun dubbio neanche in attacco, dove Chiesa resta in vantaggio su Yildiz per affiancare Vlahovic. Il fantasista turco, però, potrebbe scendere in campo dal primo minuto nell’imminente sfida di Coppa Italia: questo il piano di Allegri per la gestione del doppio impegno ravvicinato.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni: Inzaghi perde Mazzocchi

Brutte notizie per Inzaghi, il quale dovrà fare a meno di Mazzocchi ormai a un passo dal trasferimento al Napoli. L’esterno difensivo ha già sostenuto le visite mediche con la compagine partenopea e sarà ufficializzato già nel corso delle prossime ore. Attesa solamente la definitiva fumata bianca. Non ci sarà neanche Dia, assente per infortunio. Nella Juventus, invece, dubbi legati al possibile recupero di Kean: l’attaccante bianconero dovrebbe alzare ancora bandiera bianca. Il suo ritorno in campo potrebbe essere posticipato di altri 7-10 giorni. Di seguito le probabili formazioni di Salernitana-Juventus, valide per la 19^ giornata di Serie A:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa