Mercato Roma, non solo Huijsen: svolta sul capitolo cessioni

Il mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. Dopo l’affare Huijsen, accordo chiuso con la Juventus sulla base di 700 mila euro, i giallorossi potrebbero puntare l’indice su un nuovo rinforzo a centrocampo

Semaforo verde e accordo ufficiale con la Juventus per il passaggio di Huijsen in giallorosso con la formula del prestito secco oneroso. 700 mila euro le cifre dell’affare: Mourinho avrà a disposizione un nuovo centrale difensivo per completare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Occhio, però, anche al possibile affondo su un esterno di centrocampo, soprattutto in caso di addio immediato a Spinazzola.

L’ex Juventus e Atalanta, infatti, piace particolarmente in Arabia Saudita. L’operazione potrebbe decollare già nel mese di gennaio, ma la Roma dovrà trovare una valida alternativa per consentire all’esterno di poter accettare la destinazione araba. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. Spinazzola andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

La Roma vorrebbe incassare qualcosa dalla cessione del cartellino del giocatore, ma senza una valida alternativa sul mercato, difficilmente i giallorossi apriranno all’addio dell’ex Juventus. Attenzione anche al capitolo Renato Sanches, situazione che potrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime settimane. Occhio alle ultime novità in casa Roma: non è escluso che il portoghese possa dire subito addio.

Mercato Roma, Renato Sanches lascia subito i giallorossi?

Difficilmente Renato Sanches rappresenterà un punto di riferimento del centrocampo giallorosso in vista della seconda parte di stagione. I continui problemi fisici, infatti, starebbero spingendo la Roma a stoppare il prestito dal PSG con sei mesi d’anticipo. Bisognerà capire se il club francese sarà d’accordo su questa opzione, in casa contrario il ritorno in Francia sarà rimandato a fine stagione.

A prescindere dalla risoluzione del prestito, Renato Sanches non farà più parte delle strategie di Mourinho. Il centrocampista portoghese potrebbe restare alla Roma fino a giugno, ma come ultima scelta gerarchica del centrocampo capitolino. Nessuna possibilità di addio per Azmoun: l’attaccante resterà alla Roma almeno fino al termine della stagione.