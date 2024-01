Mercato Cagliari, scelto il nuovo attaccante: arriva anche un terzino

Il mercato del Cagliari potrebbe focalizzare le sue attenzioni su un nuovo attaccante e un nuovo terzino destro. Occhio alle strategie rossoblù in vista dell’imminente sessione invernale, compreso anche il piano cessioni

Quali saranno gli obiettivi del mercato del Cagliari in vista del mese di gennaio? La società rossoblù potrebbe puntare l’indice su un nuovo attaccante in modo da completare il reparto offensivo di Ranieri. Occhi puntare su Defrel, obiettivo rossoblù già dalla scorsa sessione di mercato estivo, e pronto a tornare di moda anche nelle prossime settimane. Defrel, poco utilizzato da Dionisi al Sassuolo, potrebbe lasciare i neroverdi già a gennaio.

Il Cagliari osserva interessato, su Defrel resta vigile anche l’interesse del Torino e dell’Udinese. Tutto dipenderà dalle strategie rossoblù, ma non è escluso che il club isolano possa affondare il colpo per regalare a Ranieri una nuova arma in vista della seconda parte della stagione. Da valutare l’affondo sul mercato anche per un nuovo terzino destro.

I continui infortuni di Nandez potrebbero spingere i rossoblù a valutare un nuovo acquisto sulla fascia destra. Zappa non convince al 100% e non è escluso che il Cagliari possa valutare un sondaggio su Soppy, in uscita dal Torino. Nessun contatto ufficiale tra le due società, ma attenzione alle prossime settimane.

Mercato Cagliari, il piano cessioni: la verità su Petagna

Attenzione anche al capitolo cessioni. Smentite sul nascere le indiscrezioni sul possibile addio di Petagna. L’ex SPAL e Atalanta resterà in Sardegna almeno fino al termine della stagione. Ranieri punterà su di lui in maniera totale e decisa, soprattutto considerando i continui ko fisici di Lapadula.

Stesso discorso per Mancosu, poco utilizzato da Ranieri in questa fase della stagione, ma difficilmente il tecnico avvallerà l’idea di privarsi dell’esperto trequartista. Mancosu piace a diverse squadra di Serie B, ma resterà al Cagliari almeno fino alla prossima estate. Nessun addio neanche in difesa, mentre Sulemana resterà in Sardegna senza alcun dubbio. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.