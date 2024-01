Mercato Torino, arriva il nuovo rinforzo sulla sinistra: sorride Juric

Il mercato del Torino è pronto a scaldare in motori in vista delle prossime settimane. Il club granata sarebbe pronto ad affondare il colpo su un nuovo esterno mancino: attenzione alle ultime novità e indiscrezioni

Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come confermato da TMW, il Torino sarebbe pronto a valutare concretamente l’affondo su Doig del Verona. Il terzino del Verona, di fatto, potrebbe lasciare il Veneto nelle prossime settimane per abbracciare l’inizio di una nuova avventura agli ordini di Juric. Conferme totali, ma parti ancora distanzi, bisognerà trovare la quadra per la fumata bianca.

Doig rappresenterà il primo obiettivo del mercato invernale, mentre non trovano conferme le voci su Bakker dell’Atalanta. L’esterno della Dea piace anche al Sassuolo, ma non è escluso che possa restare a Bergamo agli ordini di Gasperini almeno fino al termine della stagione. Situazione da monitorare con calma nel corso delle prossime ore.

Per quel che riguarda l’attacco, invece, smentite sul nascere le voci sul possibile addio di Sanabria. L’attaccante granata resterà alla corte di Juric almeno fino al termine della stagione per poi valutare il suo futuro a cavallo della prossima estate. Nessuna conferma sull’interesse del Torino per Simeone. L’attaccante argentino difficilmente lascerà il Napoli a gennaio.

Mercato Torino, Radonjic e Soppy verso l’addio: i dettagli

Non solo acquisti, attenzione anche al capitolo cessioni. Il Torino potrebbe aprire concretamente le porte all’addio di Radonjic e Soppy. Il trequartista granata continua a non convincere e Juric avrebbe deciso di confermare il suo possibile sacrificio già nel corso dell’attuale sessione di mercato. Il suo addio appare ormai certo e scontato. Radonjic piace all’Udinese, al Genoa e al Cagliari.

Verso l’addio anche Soppy, chiuso da Bellanova e Lazaro e desideroso di giocarsi le sua chance da titolare in un’altra piazza. Occhio al Cagliari, con gli isolani alla ricerca di un nuovo terzino destro. Soppy piace anche al Bologna, alla Fiorentina e all’Udinese. Sono attesi ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane.