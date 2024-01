La Juve vende in attacco: come cambiano le gerarchie offensive di Allegri

La Juve prepara un’importante cessione in attacco, ma non rinuncia alla rincorsa allo scudetto: ecco come reagirà Allegri sul fronte offensivo.

Se da un lato il club bianconero è sulle pagine del calciomercato per l’ormai imminente arrivo di Tiago Djalò in difesa, dall’altro si appresta a far parlare di sé anche per le operazioni in uscita. Si sa da tempo che, per sostenere le finanze ancora traballanti del club, Cristiano Giuntoli dovrà operare alcune cessioni di peso, e il possibile addio di Vlahovic è quello che preoccupa di più i tifosi. I piani del ds bianconero, però, sono diversi e non contemplano l’indebolimento della rosa di Allegri.

La Juve crede infatti di poter puntare allo scudetto già quest’anno, e nessuna delle principali pedine della formazione bianconera verrà toccata a gennaio. Giuntoli punta infatti a fare cassa vendendo alcuni giovani molto richiesti, come Soulé e Iling Jr., o a liberarsi di ingaggi troppo onerosi rispetto all’attuale rendimento in campo. Sotto questo punto di vista, il nome a cui tutti pensano è quello di Moise Kean, che ha uno stipendio da 2,5 milioni netti all’anno e finora non ha ancora segnato un gol in questa stagione.

Cedere l’attaccante vercellese non è cosa semplice a metà stagione, per cui sembra che la Juventus voglia andare verso un prestito. In questo modo verrà alleggerito il monte ingaggi e si darà la possibilità al giocatore di avere spazio da titolare altrove, motivato dalla possibilità di trovare un posto in nazionale. La Fiorentina sembra essere la destinazione privilegiata per Kean questo gennaio, e poi in estate la sua posizione verrà nuovamente valutata. Ma come lo sostituiranno i bianconeri?

Kean in uscita: la nuova strategia offensiva della Juve

Quello bianconero è solo il quarto attacco della Serie A, per cui è ovvio che si debba pensare a rinforzarlo, più che a privarlo di giocatori. Ma è anche vero che Allegri schiera un attacco a due, con Vlahovic intoccabile teoricamente affiancato da Chiesa, adesso al rientro dall’infortunio. Kean e Milik sarebbe le due riserve che completano il reparto, ma l’addio dell’ex Everton potrebbe non richiedere ulteriori investimenti. Questo grazie alla recente esplosione di Kenan Yildiz, su cui Allegri intende puntare molto nella seconda parte del campionato.

Il giovane turco di avere qualità e personalità, e dopo le sue prime uscite in bianconero è difficile che possa essere rimandato in Primavera o nella Next Gen. Considerando che le priorità della Juve sul mercato sono altre, Allegri e Giuntoli dovrebbero concordare sul volerlo promuovere stabilmente tra i titolari. Questo permetterà di concentrare altrove le risorse per le operazioni in entrata, come si è già visto con Djalò.