Clamoroso Samardzic, nuovo colpo di scena: la Juve spiazza tutti

Colpo di scena incredibile per Lazar Samardzic: non più promesso sposo del Napoli? La Juventus si inserisce e spiazza tutti.

Lazar Samardzic torna a far parlare di sé e lo fa ancora una volta in ottica calciomercato. Il giovane centrocampista dell’Udinese è sembrato fino a qualche ora fa molto vicino al Napoli. Adesso però si sarebbe inserita la Juventus e tutte le carte in tavola potrebbero perciò decisamente cambiare. Ecco le ultime novità in merito.

La telenovela legata al futuro di Lazar Samardzic sembra aver ripreso prepotentemente il via. Quest’estate si è parlato tanto di lui visto che, dopo aver svolto persino le visite mediche con l’Inter, poi il suo passaggio in nerazzurro non si è concretizzato. Marotta e Ausilio non hanno accettato il rilancio delle commissioni da parte del padre del centrocampista e così è saltato l’intero affare.

Samardzic è perciò rimasto all’Udinese e ora il suo nome, con il mercato di gennaio, è tornato sotto le luci dei riflettori per la volontà di De Laurentiis di portarlo al Napoli. Anche qui, quasi tutto fatto ma ecco il colpo di scena: si sarebbe inserita la Juventus! A parlarne è stato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’.

Juventus a sorpresa su Samardzic: il passaggio al Napoli rischia concretamente di saltare

Secondo quanto reso noto dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli rischia di essere beffato per Lazar Samardzic. Su di lui c’è sì l’interesse del Brighton, ma sembra questo essere piuttosto marginale. Il vero ‘inserimento’ potrebbe arrivare infatti dalla Juventus, con Cristiano Giuntoli che sta lavorando sotto banco per provare a convincere il giocatore al trasferimento in bianconero. Non adesso a gennaio, ma a giugno.

Per convincerlo la Juve gli avrebbe offerto un contratto da da 3 milioni di euro a stagione. Di più quindi dei 2 milioni di euro più bonus che attualmente il Napoli gli sta offrendo per trasferirsi in azzurro. La quadra sarebbe poi da trovare con l’Udinese, a cui la Juve vorrebbe proporre un prestito con obbligo ma anche a pagamento dilazionato nel tempo, un po’ come accaduto per Locatelli. Il Napoli offre al club friulano 20 milioni di euro più 5 di bonus, la Vecchia Signora in questo senso non si è mossa ma spera di fare leva sul giocatore.