La Juve pesca in Arabia Saudita: si profila un clamoroso ritorno

La Juve è a caccia di rinforzi a basso costo e alta qualità per il mercato di gennaio, e potrebbe pescare il nome giusto in Arabia Saudita.

Sembra ormai fatta per Tiago Djalò, acquisto che andrà a rinsaldare il reparto difensivo di Allegri, ma per la Juventus la grande incognita resta il centrocampo. Costretta a fare a meno di ben due elementi – Pogba e Fagioli – per due differenti e lunghe squalifiche, la società bianconera è da tempo alla ricerca di un colpo nel settore mediano del campo. Un profilo di qualità che possa alzare il livello del reparto, senza però sforare il budget a disposizione, che non è particolarmente cospicuo.

In questi mesi si sono letti molti nomi accostati al club torinese, primo tra tutti quello di Lazar Samardzic. Il serbo è però irraggiungibile a gennaio per ragioni di bilancio, e la Juve non è sicura che, nel frattempo, l’Udinese non possa trovare l’accordo per cederlo al Napoli. In ogni caso, in questo momento della stagione Giuntoli sta andando in cerca di un centrocampista di valore ma che possa arrivare in prestito o comunque con un costo contenuto.

La nuova pista conduce in Arabia Saudita, che dalla terra promessa e ricoperta d’oro che era parsa la scorsa estate ora inizia ad assomigliare un poco a un luogo di fuga. Non sono pochi i giocatori che stanno già meditando un ritorno in Europa, a partire da Karim Benzema. Ma nella stessa situazione è anche uno degli acquisti più discussi, soprattutto per motivi non strettamente sportivi, della Saudi Pro League: l’inglese Jordan Henderson.

La Juve e Jordan Henderson: il colpo possibile dall’Arabia Saudita

Da qualche giorno, l’ex Liverpool si è messo alla ricerca di un nuovo club in Europa, e i suoi servigi sono stati offerti anche alla Juventus. A livello di esperienza e qualità, Henderson è senza dubbio un profilo allettante, per una squadra che ha tanti giovani e che ha perso proprio colui che avrebbe dovuto fare loro da chioccia, ovvero Pogba. L’Al Ettifaq, suo attuale club, sarebbe disposto a cederlo in prestito, coprendo anche gran parte del suo ricco ingaggio.

In questo modo, l’operazione risulterebbe senza dubbio sostenibile per la Juventus, che si ritroverebbe un giocatore di fama internazionale senza dover spendere grandi cifre. L’ipotesi di mercato è stata lanciata prima dal ‘Corriere dello Sport’ e poi confermata da ‘Sky Sport’, ma va tenuto presente che l’inglese sarebbe solo uno dei possibili obiettivi della Juve per gennaio. Ederson dell’Atalanta è un altro nome da monitorare, anche se in questo caso il costo potrebbe essere più alto.

Di negativo, Jordan Henderson ha il fatto di non corrispondere esattamente al profilo tecnico che Allegri va cercando. L’allenatore livornese vorrebbe una mezzala capace di inserirsi in attacco, mentre l’inglese è un giocatore dalle caratteristiche più difensive. Non si tratta ancora di un veto al giocatore, ma di sicuro Giuntoli dovrà continuare a monitorare altre piste da proporre al suo allenatore.