Calciomercato Lazio, grane in arrivo per Sarri: annuncio in diretta

La Lazio vince in Serie A, ma sul mercato rischia di scoppiare una nuova grana per Maurizio Sarri: ecco le parole del giocatore biancoceleste.

Serie A e quinto posto momentaneo in classifica, alla pari della Fiorentina, impegnata oggi alle 18.00 contro l’Udinese, e il Bologna in campo a Cagliari. La forma della Lazio in questa stagione sta gradualmente migliorando, e così anche la stabilità della panchina di Sarri, messa in discussione nei mesi passati. Ma non ci sono solo buone notizie in questa domenica di campionato per la società biancoceleste, che anzi si trova a doversi confrontare con un problema di mercato.

La scorsa estate ha portato tanti investimenti di primo piano per il club della Capitale, reduce dal secondo posto del 2022/2023. Kamada, Guendouzi, Rovella, Castellanos e Isaksen, è difficile aspettarsi altri colpi a gennaio. Infatti, le voci di mercato in entrata attorno ai biancocelesti sono per il momento ancora tenui (Girma, Fazzini, Neuhaus sono alcuni dei nomi circolati di recente), e più che altro tiene banco il fronte delle possibili cessioni.

Su tutte, quella di Toma Basic, seguito da Genoa, Salernitana e Friburgo. A lui Sarri ha concesso finora appena 9 minuti in campo, e un suo addio alla Lazio entro fine mese sembra praticamente certo. Ma guardando più avanti preoccupa la situazione di Felipe Anderson, decisivo quest’oggi con il suo gol per la vittoria sul Lecce. Il 30enne brasiliano ha già segnato 2 reti e servito 7 assist in stagione, confermandosi un giocatore fondamentale per l’allenatore biancoceleste. Ma il suo contratto è vicino alla scadenza.

Dubbi sul futuro di Felipe Anderson alla Lazio: la risposta dell’attaccante

A giugno il suo accordo con la società capitolina scadrà, e vista l’età ancora giovane e il suo rendimento recente non è da escludere che diversi club in Europa possano essere attratti dalle sue prestazioni. L’eventuale perdita di Felipe Anderson, però, sarebbe un grosso problema per la Lazio, visto che l’attaccante è uno dei fedelissimi di Sarri. Con 1.944 minuti in campo, è il giocatore biancoceleste più utilizzato dietro a Provedel e Marusic.

La duttilità del brasiliano e il suo valore tecnico ne fanno chiaramente uno dei giocatori più importanti della squadra, nonché difficilmente sostituibile. Come ala destra, Sarri può contare anche sull’esperienza di Pedro, anche lui però in scadenza a giugno. Un’altra alternativa è il 22enne danese Isaksen, che però non ha ancora del tutto convinto, fino a questo momento. Una riconferma di Felipe Anderson è dunque qualcosa su cui i dirigenti biancocelesti dovranno lavorare quanto prima.

L’attaccante ex West Ham è stato intervistato nel post partita anche sulla sua situazione contrattuale, dando una risposta che non può certamente soddisfare i tifosi laziali. “Ancora non possiamo dire niente” ha chiarito ai microfoni di ‘Sky Sport’. Secondo Felipe Anderson non ci sono dunque ancora novità su questo fronte, ma è probabile che la Lazio voglia trattare la questione nel corso di questo mese o, al più tardi, a fine mercato.