Addio Roma e subito nuova avventura: due ipotesi per Mourinho

Mourinho e la Roma si sono separati e per il portoghese potrebbe già arrivare una nuova avventura: due sembrano essere le possibili strade.

José Mourinho è stato esonerato dalla Roma, per decisione dei Friedkin, e ha lasciato Trigoria e la squadra nella giornata di ieri. Si tratta perciò di una ‘ferita’ ancora fresca, anche se il futuro per il tecnico sembra essere già prospero e ricco di nuove possibili opportunità. Due ipotesi sembrerebbero essere al momento in ballo.

La Roma ha iniziato un nuovo corso con il suo nuovo allenatore Daniele De Rossi. L’ex calciatore giallorosso ha ricevuto l’incarico di condurre la squadra (almeno) fino al 30 giugno del 2024. Poi si vedrà al termine della stagione, anche in base a come andranno questi mesi che verranno, come la società intenderà procedere.

Dal canto suo, invece, José Mourinho sembra avere già davanti a sé un ventaglio di opportunità tra cui scegliere. Un ritorno in Premier League sembra abbastanza improbabile, perlomeno in un top club come riferito dal quotidiano inglese ‘Sun’, ma ci sarebbero altre strade: ecco quali.

Mourinho già pronto a ripartire? Due sarebbero i percorsi che attualmente il tecnico potrebbe decidere di percorrere

Secondo quanto riferito in Inghilterra, nello specifico dal quotidiano ‘Sun’, al momento l’MLS sembra essere la destinazione più probabile per José Mourinho che non ha mai fatto mistero di avere la tentazione di andare a mettersi in gioco anche Oltreoceano. La separazione dalla Roma non era nei piani ma il portoghese sembrerebbe essere intenzionato a rialzarsi prima di subito. L’altra papabile strada potrebbe portarlo in Portogallo, nella sua terra natia.

Nello specifico tante sono le indiscrezioni che avvicinerebbero il tecnico alla posizione di CT proprio della Nazionale Portoghese. Per non dimenticare che sotto questo punto di vista anche la Nazionale Brasiliana avrebbe piacere di averlo con sé (a maggior ragione per il mancato approdo di Carlo Ancelotti che ha rinnovato con il Real Madrid) ma attualmente sembra essere più lontana della prima. Nessun contatto è stato avviato in maniera formale, eppure tanti sono gli indizi che portano a pensare a determinati scenari. Non resta che attendere per saperne di più.