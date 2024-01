“Un dolore per tutti”: Roma, la notizia gela De Rossi e i tifosi

Le ultime notizie sulla Roma spiazzano Daniele De Rossi, nominato da poco allenatore dei giallorossi, insieme ai tifosi

La stagione della Roma è ritenuta insufficiente dai Friedkin che hanno esonerato José Mourinho. Il bilancio in due anni e mezzo da allenatore dei giallorossi è la vittoria della Conference, la finale di Europa League e dei piazzamenti in campionato ritenuti non soddisfacenti.

In particolare, il nono posto attuale non rispecchia secondo la proprietà il valore effettivo della rosa. Ed è per questo che i Friedkin hanno preferito esonerare lo Special One piuttosto che dargli del tempo per riprendere la situazione in mano.

Bisogna comunque considerare che la Roma ha subito diversi infortuni in questa stagione, che hanno messo in seria difficoltà Mourinho. E anche che il club ha fatto mercato praticamente a costo zero visti i problemi economici che sta attraversando.

Tuttavia, l’operato di Mourinho è ritenuto insufficiente soprattutto per il gioco della Roma. Pochi tiri in porta, tanta aggressività, forse troppe proteste che hanno portato diverse espulsioni negli ultimi anni, anche dello stesso allenatore portoghese. La società per sostituirlo ha scelto Daniele De Rossi, che prima di oggi aveva avuto soltanto un’esperienza alla Spal per qualche mese.

Roma, la rivelazione che spiazza De Rossi

Dell’addio di Mourinho e del ritorno di De Rossi della Roma, ma nelle vesti di allenatore, ha parlato Radja Nainggolan: “Con Mourinho la Roma non faceva un tiro in porta, ha vinto la Conference League che è un trofeo che non conta e tre anni fa nemmeno esisteva. Quando hanno esonerato De Rossi alla Spal è stato un dolore per tutti, i giocatori piangevano. Sono sicuro che sulla panchina della Roma sorprenderà”.

Nainggolan, oltre a esser stato un gran centrocampista, è famoso per le sue sentenze molto poco diplomatiche. E infatti il belga ha dato pieno sostegno a De Rossi, nonostante l’esperienza poco felice alla Spal. Secondo l’ex centrocampista, la separazione tra la Roma e Mourinho è stata una scelta giusta da parte dei Friedkin.

Nei pensieri di Nainggolan, infatti, ci sono le prestazioni sottotono non solo nei big match, ma anche contro squadre sulla carta inferiori. Oltre alla continua ricerca del colpo del campione – che sia Dybala o Lukaku – o dell’episodio. L’esordio di De Rossi avverrà sabato prossimo contro il Verona alle 18:00 allo stadio Olimpico, che per anni è stata casa sua. E i tifosi si augurano che possa fare benissimo.