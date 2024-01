Salernitana, addio Lovato: un gigante ed altri due colpi per Inzaghi

La Salernitana resta molto attiva sul mercato. Imminenti le cessioni di Lovato e di Botheim: 3 colpi per Inzaghi.

La Salernitana non molla. Anzi, entro giovedì conta di completare la rivoluzione di mercato avviata nelle scorse settimane dal direttore sportivo Walter Sabatini, tesa a potenziare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Un processo di profondo restyling che passerà la cessione di vari elementi ritenuti non più imprescindibili dall’allenatore e dalla società amaranto.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Matteo Lovato, rimasto in panchina e non impiegato in 5 delle ultime 8 partite affrontate in campionato. Il difensore piace molto al Torino e all’Udinese, che si sono mosse in maniera concreta al fine di prenderlo in tempi rapidi. In pole position, stando a quanto emerso nelle ultime ore, si è piazzato il Toro ritenuto dal 23enne una meta migliore rispetto a quella bianconera.

Restano da limare alcuni dettagli ma, ormai, la strada che conduce alla fumata bianca appare libera da particolari ostacoli: la formula è quella del prestito secco fino al termine della stagione, con Lovato che andrà a prendere il posto dell’infortunato Alessandro Buon giorno. Imminente, poi, la cessione di Erik Botheim la cui ultima presenza all’interno del rettangolo di gioco risale al 4 novembre: lo aspetta il Krasnodar ma il Malmoe conta di effettuare il sorpasso decisivo a stretto giro di posta. La Salernitana, in attesa di chiudere entrambe le operazioni, sta valutando una serie di colpi in entrata.

Salernitana, nuovi colpi per far sorridere Inzaghi: nel mirino una vecchia conoscenza della A

La lista della spesa, in primis, prevede l’ingaggio di un centrocampista che possa dare solidità al reparto: il preferito risponde al nome di Loreintz Rosier, legato al Fortuna Sittard fino al 2025. Si tratta di un 25enne strutturato dal punto di vista fisico (è alto 1.90) che fin qui ha totalizzato 21 presenze (di cui 17 da titolare) “condite” da una rete. Nel mirino è finito anche Gerzino Nyamsi, di professione difensore centrale che vorrebbe lasciare lo Strasburgo e mettersi alla prova in altri contesti.

E non finisce qua perché la Salernitana proverà a rafforzare pure il pacchetto offensivo. Sfumato M’Bala Nzola (intenzionato a rimanere alla Fiorentina), ora i riflettori sono puntati su una vecchia conoscenza della Serie A: Kevin Lasagna, sbarcato nello scorso agosto al Karagumruck. Il bilancio del 31enne risulta modesto (un gol ed due assist in 17 apparizioni) tuttavia il suo nome piace molto a Sabatini. I contatti sono scattati ma la pista è complicata: il proprietario del suo cartellino è il Verona, che vorrebbe evitare di rafforzare una diretta rivale per la salvezza.