Superlega, arriva l’annuncio: si farà, ma senza la Juve

La Superlega continua a far discutere il mondo del calcio europeo, e l’ultima novità è che il progetto potrebbe coinvolgere 4 italiane, ma non la Juve.

Il dibattito attorno alla Superlega non passa mai di moda, e anzi in queste ore torna a far parlare, soprattutto in Italia. Merito di un nuovo annuncio da parte di uno dei protagonisti del progetto, che ha riportato in auge il discorso assicurando che è tutt’altro che morto. Anzi, potrebbe addirittura debuttare “già dalla prossima stagione” e con più squadre italiane del previsto coinvolte. A sorpresa, però, la Juve non è tra i club che sono stati citati.

Di sicuro, la sentenza dello scorso dicembre della corte della UE ha riaperto un caso che pareva ormai consegnato al passato. La decisione dei giudici europei ha aperto le porte alla sfida al monopolio della UEFA e della FIFA, facendo cantare vittoria ad A22, l’organizzazione costituita con lo scopo di mettere in piedi la nuova competizione. E negli ultimi giorni c’è stato anche uno scambio di accuse tra questo ente e il presidente della UEFA Ceferin, che dimostra come gli animi siano ancora molto caldi.

Oggi al dibattito si è aggiunto anche Joan Laporta, il presidente del Barcellona, intervistato dall’emittente spagnola RAC 1. Anche se non aveva fatto parte dei fautori della Superlega originale, nella primavera del 2021, in quanto non ancora presidente blaugrana, Laporta si è subito interessato al progetto, ed è pronto a farne parte. Secondo lui, il progetto vedrà presto la luce, nella prossima stagione o al massimo in quella successiva, anche senza la partecipazione dei club della Premier League.

Juve fuori dalla Superlega: ecco cosa ha detto Laporta e il motivo

L’eventuale assenza delle inglesi, che nell’idea originale doveva avere più club di tutti (sette), lascia ovviamente spazio a nuovi inviti. Secondo il presidente del Barça la quota delle italiane salirebbe dunque da tre a quattro. Nel 2021 erano coinvolte innanzitutto la Juventus, grazie al ruolo centrale di Andrea Agnelli nel progetto, e secondariamente anche Inter e Milan. Ma i bianconeri sono stati inaspettatamente ignorati da Laporta, durante la sua intervista.

Parlando delle squadre che potrebbero partecipare alla nuova Superlega, il dirigente blaugrana ha citato quattro italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma. Non ha spiegato perché dalla lista ha escluso la Juve, che già quest’anno non sta partecipando alle coppe europee, ma un motivo potrebbe essere che al momento la società bianconera non si sta interessando del progetto.

La scorsa estate la Juventus si è tirata ufficialmente fuori dalla Superlega, e al momento i dirigenti del club non hanno nuovi piani a riguardo. Non è però escluso che, se la competizione dovesse davvero nascere, possano riconsiderare questa posizione.