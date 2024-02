Sanremo 2024, quale squadra di Serie A vince al Festival

Sanremo 2024 è iniziato e dopo la prima serata sta già monopolizzando le discussioni in Italia: quale squadra è la più tifata tra gli artisti in gara?

Chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo? È ovviamente ancora presto per dirlo, visto che la kermesse sanremese è appena iniziata, ma intanto possiamo provare a dirvi quale squadra di calcio sta già vincendo, almeno tra i tifosi. Molti degli artisti presenti sul palco dell’Ariston seguono il calcio e hanno una loro favorita, e tra di esse ce n’è una che è più tifata di tutte le altre: riuscite a indovinare quale?

Il calcio e Sanremo sono in effetti abbastanza legati, anche perché già nella prima serata sono saliti sul palco ligure ben due ex calciatori. Uno è chiaramente Zlatan Ibrahimovic, già co-conduttore due edizioni fa, uomo Milan che ha “controbilanciato” l’interista Amadeus, direttore artistico della kermesse canora. L’altro, meno noto, è Il Tre, cantante romano classe 1997 che ha avuto un breve carriera da calciatore dilettante con la Virtus Mole, prima di dedicarsi unicamente alla musica.

A dispetto delle sue origini romane, Il Tre è però tifoso dell’Inter, come ha rivelato alla ‘Gazzetta dello Sport’. La squadra nerazzurra, attualmente prima in classifica e saldamente lanciata verso la conquista dello scudetto della Serie A, è una delle più apprezzate dai cantanti di Sanremo 2024. Sono infatti 4 su 30 i sostenitori interisti del Festival: oltre a Il Tre, ci sono anche Loredana Berté, Francesco Renga e Rose Villain.

Sanremo 2024: qual è la squadra più tifata sul palco dell’Ariston

L’Inter sopravanza in questa speciale classifica Napoli, Roma, Juventus e, a sorpresa, Genoa, tutte ferme a quota 3 tifosi. Per i campioni d’Italia in carica contiamo Angelina Mango, Geolier e anche Stash dei The Kolors. I giallorossi si presentano a Sanremo, invece, forti di Gazzelle, Gianluca Ginoble del Il Volo e Fiorella Mannoia. In quota bianconera troviamo poi Diodato, Ignazio Boschetto de Il Volo e Fred De Palma, mentre il Genoa può contare su Alfa e su Angelo Sotgiu e Angela Brambati (cioè i Ricchi e Poveri).

Una menzione speciale va riconosciuta al Lecce, “in corsa” a Sanremo 2024 con Alessandra Amoroso e con i Negramaro. Ma a vincere il Festival dal lato calcistico è in realtà il Milan, che vanta ben 6 tifosi in gara. La formazione rossonera schiera come prima punta Ghali e Irama, con a supporto Piero Barone de Il Volo, Maninni, Mr. Rain e Sangiovanni. E chissà che uno di loro non possa riuscire a portare a casa un trofeo che anche quest’anno rischia di sfuggire ai ragazzi di Stefano Pioli.