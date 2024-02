Coppa d’Africa, Sebastien Haller si riprende la vita e porta la Costa d’Avorio in finale

La Costa d’Avorio è in finale di Coppa d’Africa con un gol di Sebastien Haller: dal tumore sconfitto al sogno realizzato.

Il calcio fa miracoli, un gol li racconta al mondo. La finale di Coppa d’Africa per l’edizione 2024 sarà Nigeria-Costa d’Avorio. Già soltanto così si potrebbe parlare di un sogno. Non per i verdi, poiché la formazione nella quale militano gli “italiani” Victor Osimhen, Ademola Lookman e Samuel Chukwueze era tra le favorite fin dall’inizio. Bensì per la sua rivale nel match che si disputerà domenica 11 febbraio alle 21:00 italiane, nonché padrona di casa in occasione della kermesse continentale.

Il cammino della Costa d’Avorio ha avuto dell’incredibile fin da subito, ma assunto dimensioni inaspettate quando, con la competizione in suo pieno corso, è stato clamorosamente dimesso il Ct Jean-Louis Gasset a causa dei deludenti risultati raggiunti durante la fase a gironi. Soltanto tre punti per gli ivoriani, che avevano concluso col terzo posto nel gruppo. Un andamento che faceva dubitare sulla possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione. Un dubbio col quale non potevano permettersi di proseguire i padroni di casa nonché vincenti di due edizioni della Coppa d’Africa.

Così dopo rapidi sondaggi e con gli Elefanti comunque qualificati agli ottavi di finale poiché fra le migliori terze, il comando della Nazionale è passato tra le mani del Ct ad interim, Emerse Fae. Il 40enne ex giocatore è passato in un baleno dal dirigere l’Under-23 ad avere l’onere di ribaltare la situazione generale della squadra. E ci è brillantemente riuscito. La Costa d’Avorio ha messo il turbo con prestazioni e risultati convincenti, di cui l’ultimo è stata la vittoria in semifinale di misura contro la Repubblica Democratica del Congo. D’altronde tra le sue fila gli Elefanti hanno potuto contare su uno che di faccende straordinarie se ne intende: l’autore del gol è stato Sebastien Haller.

Coppa d’Africa, la Costa d’Avorio è di Haller: l’uomo dei miracoli porta gli Elefanti in finale

Lui se ne intende, perché fino a un anno fa nemmeno avrebbe creduto di poterla giocare, la Coppa d’Africa. La sua storia è un racconto diviso a metà fra speranza e miracolo. A luglio del 2022 l’attaccante di padre francese e madre ivoriana viene ceduto dall’Ajax al Borussia Dortmund per circa 30 milioni di euro, firmando un quadriennale. Solo pochi giorni dopo il suo arrivo, il giocatore accusa un malore durante un allenamento. Nell’immediato vengono effettuati degli esami per capire l’origine di ciò. Si scopre così dolorosamente che Sebastien Haller patisce un tumore maligno ai testicoli. L’unica scelta che ha davanti a sé è ritirarsi momentaneamente dall’attività agonistica e curarsi. L’ex Auxerre comincia quattro cicli di chemioterapie intervallati da due operazioni: la partita non appare di certo a suo favore. L’avversario è ostico. Ma non è questa una buona ragione per arrendersi.

Infatti trascorre i mesi a venire in sordina, afferrandosi ai primi risultati rincuoranti che arrivano dalle cuore e nel gennaio del 2023 sorprende tutti. Torna ad allenarsi con la squadra. Raggiunge fra la commozione e la felicità generali, i suoi compagni nel ritiro invernale a Marbella e il 22 gennaio finalmente Haller debutta ufficialmente in Bundesliga con la sua nuova squadra, contro l’Augusta. Recupera immediatamente il tempo perso con la prima rete pochi giorni dopo la Friburgo e contro il Colonia segna anche la prima doppietta stagionale.

La notte perfetta

Potrebbe essere già considerato saldato il credito aperto con la vita e invece no. È 599 giorni dopo la terribile diagnosi che arriva il giorno più bello, perché il suo ri-abbraccio con la vita Haller lo fa in patria. Davanti ai tifosi della sua nazione, ai quali può regalare il sogno della finale della Coppa d’Africa: è l’eroe della notte contro la Repubblica Democratica del Congo.

Al 65′ l’attaccante segna la rete che qualifica la Costa d’Avorio, a otto anni di distanza da una finale, a quella più prestigiosa per il Continente. Forse per qualche istante, preso dalla paura e dallo sconforto, avrà pensato che non l’avrebbe né vista né giocata. Invece, Sebastien Haller aveva gli occhi ben aperti, i lacci degli scarpini allacciati e tutto il fiato possibile nei polmoni per correre insieme ai compagni verso i tifosi e gridare insieme per l’appuntamento con un sogno. Che sarà mai una sfida così difficile per chi ha già vinto la sua? Appuntamento a domenica.