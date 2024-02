Juventus-Udinese, c’è il verdetto su Chiesa e Vlahovic

Tutto pronto per la sfida tra Juventus-Udinese, match in programma lunedì sera e valido per la 24^ giornata di Serie A. Doppio dubbio per Allegri: occhio alle novità sulle condizioni fisiche di Chiesa e Vlahovic

Come stanno Chiesa e Vlahovic? Riusciranno i due attaccanti della Juventus a rispondere presente in vista della sfida della 24^ giornata di campionato contro l’Udinese? Buone notizie per Chiesa, il quale ha smaltito completamente il fastidio al ginocchio e contenderà una maglia da titolare a Yildiz. Allegri potrebbe riaffidare il peso dell’attacco bianconero sulle spalle dell’ex Fiorentina, ma la decisione definitiva arriverà dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Più complicata la situazione di Vlahovic, alle prese con un brutta botta rimediata nella sfida contro l’Inter.

L’attaccante serbo potrebbe alzare bandiera bianca contro l’Udinese, anche se nelle ultime ore starebbe trapelando sostanziale ottimismo per un suo recupero in extremis. Le sue condizioni saranno monitorate e valutare con calma nelle prossime ore. In caso di forfait, al suo posto spazio per Milik, pronto a tornare a disposizione dopo il turno di squalifica a causa dell’espulsione rimediata contro l’Empoli.

Doppio dubbio in attacco, mentre in difesa ci sarà spazio per Alex Sandro, pronto a prendere il posto dello squalificato Danilo. Solo panchina per Djalò: il neo acquisto non ha ancora recuperato la migliore condizione fisica dopo il lungo infortunio.

Juventus-Udinese, probabili formazioni e ultimissime

Come detto, Allegri confermerà Alex Sandro in difesa al posto di Danilo, mentre non ci sarà nessuna novità a centrocampo. McKennie agirà nella posizione di mezz’ala destra con Cambiaso confermato esterno destro a tutta fascia. Sulla sinistra spazio Kostic. Completeranno il centrocampo Rabiot e Locatelli.

Solo panchina per Miretti e per il nuovo acquisto Alcaraz. L’ex Southampton potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa dopo l’esordio nei minuti finale nella sfida contro l’Inter. Allegri inizierà a inserirlo nello scacchiere bianconero con costanze e continuità. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Udines, match valido per la 24^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca