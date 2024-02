La settimana europea sorride alle italiane: il posto extra in Champions sempre più alla portata

Le italiane in Europa consolidano la posizione di vertice nel ranking UEFA: ottime notizie per il “quinto posto”.

L’anno prossimo per il calcio europeo sarà una anno di grandi novità. Dopo gli europei in Germania di questa estate, dove l’Italia si presenta da detentrice del titolo, sarà la volta della nuova Champions League. Un formato inedito che già fa discutere, ma che promette, nelle intenzioni degli ideatori, di generare interesse e spettacolo.

Uno dei tanti risvolti è il cambio di sistema di qualificazione, con due posti extra che verranno assegnati alle federazioni meglio posizionate nel ranking annuale UEFA. Le due federazioni che riusciranno ad ottenere il punteggio complessivo più alto avranno infatti diritto a qualificare un’altra squadra alla massima competizione continentale.

Tradotto: l”Italia, che in questo momento rientra tra le due meritevoli, qualificherebbe anche la quinta classificata. Il che sarebbe ottimo per i diversi club che in questo momento sono in lotta serrata per il quarto posto. Certo, l’attuale posizione è da mantenere, ma i risultati di questa settimana sono molto incoraggianti e le speranze di qualificare a fine stagione un club in più aumentano.

Lazio e Milan spingono il ranking UEFA. Settimana prossima tocca alle altre

Le vittorie di Lazio, in Champions League contro il Bayern Monaco, e Milan, in Europa League contro il Rennes, regalano all’Italia altri punti che consolidano il primato. Anche grazie alla buona prestazione della Roma, pari contro il Feyenoord, la nostra federazione sale a quota 14.714 punti. Seguono a ruota Germania (13.928) e Inghilterra (13.875). Sarà però fondamentale che anche la prossima settimana, con le altre italiane in campo, si riesca ad ottenere un incremento di p

unteggio.

Top 4 race for extra UCL spots: – Great week for Italy, no defeats! – Awful week for Germany, no wins! 🇮🇹 Italy, +0.714 points

2 wins, 1 draw 🇩🇪 Germany, +0.286 points

2 draws, 2 defeats 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England, +0.250 points

1 win 🇪🇸 Spain, +0.250 points

1 win, 2 defeats pic.twitter.com/2kQ3U7r1xa — Football Rankings (@FootRankings) February 15, 2024

La vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco è stata importante anche perché avvenuta contro una federazione diretta concorrente per lo slot in più. Settimana prossima avverrà la stessa cosa con Napoli e Inter, impegnate contro le due spagnole Barcellona e Atletico Madrid. Due sfide che saranno importanti per il ranking, visto anche che la qualificazione o meno ai quarti regalerebbe altri punti alle rispettive federazioni. L’Italia al momento può comunque contare sulla truppa al completo. Infatti tutte e 7 le squadre del nostro campionato sono ancora in corsa in Europa.

Nel dettaglio l’Italia in questa settimana con 3 squadre su 7 ha incrementato la sua classifica di 0,714 punti, segue a ruota la Germania con un incremento di 0,286 punti ma con già 4 squadre delle 6 presenti che hanno giocato. Subito fori dalla zona che garantisce lo slot aggiuntivo l’Inghilterra con il suo +0,250 punti ottenuto grazie alla vittoria dell’unico club su 6 presenti e la Spagna con il medesimo punteggio grazie alla vittoria del Real Madrid, ma con 3/6 club che hanno già giocato.