Il Napoli sbatte contro il Genoa, Ngonge ci mette una pezza al Maradona

Gli azzurri recuperano in extremis dopo lo svantaggio subito in apertura di ripresa da Frendrup. La rete di Ngonge regala un punto al Napoli.

Il Napoli non va oltre il pareggio e, anzi, si salva in extremis contro il Genoa. Dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Milan, e una settimana complessa caratterizzata dal rientro di Victor Osimhen, gli azzurri affrontano i rossoblù allo stadio Diego Armando Maradona alla ricerca di tre punti fondamentali.

Il primo tempo è praticamente a senso unico. Diverse le occasioni per gli azzurri che impegnano la porta avversaria prima con Kvaratskhelia e poi con Anguissa ma non trovano la rete. Ben sette i tiri degli uomini di Walter Mazzarri solo nel primo tempo, che chiudono con il 71% di possesso palla sul risultato di 0-0. Tanta quantità e poca quantità, dunque, per il Napoli.

Napoli, il secondo tempo: prima lo spavento poi il salvataggio

Nel secondo tempo arriva subito la doccia gelata per i padroni di casa. La rete di Frendrup dopo solo due minuti annichilisce il Napoli che soffre il buon inizio di ripresa del Genoa. Bravo il centrocampista dei rossoblu a sfruttare il rimpallo di Natan per piazzarla, col sinistro, alle spalle di Meret.

Ci pensa Ngonge, al 90′ minuto a pareggiare i conti con una bella girata di sinistro da vero rapace dell’area di rigore. Un gol che cancella il brutto secondo tempo giocato dal Napoli ma che, tuttavia, non elimina la delusione per gli ennesimi punti persi in campionato.

Gli azzurri si fermano a 36 punti, sempre più distante dai posti per le prossime competizioni europee. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca agli azzurri, soprattutto in vista della sfida europea che li attende. Mercoledi, infatti, il Napoli affronterà il Barcellona per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.