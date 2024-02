L’Ittifaq FC accoglie Achraf Lazaar: il passaggio al Dubai City FC e l’ambizioso progetto

L’Ittifaq FC ha ufficializzato l’arrivo di Achraf Lazaar, che passerà in prestito al Dubai City FC per un grande progetto

Achraf Lazaar è un volto conosciuto della Serie A degli anni scorsi. Il terzino all’occorrenza esterno di centrocampo ha vestito le maglie di Varese, Palermo, Benevento, Cosenza e Novara. Tante soddisfazioni nella sua carriera, come il passaggio al Newcastle dove riuscì a vincere anche la Championship. Oggi per Lazaar è pronto per una nuova avventura dopo aver finito la sua esperienza al Novara la scorsa estate.

Lazaar ha firmato per l’Ittifaq FC. E’ già arrivata l’ufficialità, con i proprietari del club che a Dubai hanno presentato il nuovo acquisto. Il terzino marocchino inizierà la sua avventura nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti dopo la trattativa condotta da Morris Pagniello, co-proprietario insieme a Rosario Pelligra, presidente anche del Catania e del Perth Glory e a Naser Al-Tamini, membro della federazione internazionale di Judo.

Morris Pagniello ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa per portare Lazaar all’Ittifaq FC e anche per il successivo passaggio in prestito al Dubai City FC, in prima divisione. Un acquisto prestigioso da parte dell’Ittifaq con il progetto del Racing City Group che aggiunge contorni sempre più prestigiosi con la gestione da parte dei proprietari di ben quindici club in tutto il mondo. Il terzino marocchino si proietta in questa nuova avventura con un ingaggio che supera un milione di euro a stagione, con la stessa voglia di affermarsi per grandi traguardi com’è già successo in passato. Per Morris Pagniello l’ennesima operazione arrivata a buon fine negli ultimi anni che lo ha portato a essere un agente molto quotato sul piano internazionale.