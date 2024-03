Juve, senti il match analyst: “Allegri? Si è modernizzato, ma la squadra non rende”

Su Massimiliano Allegri, dopo il ko subito domenica scorsa al Maradona contro il Napoli, bisogna restrare alcune dichiarazioni.

Dopo la vittoria ottenuta negli ultimi minuti contro il Frosinone, la Juventus di Massimiliano Allegri è caduta di nuovo. Domenica scorsa, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha perso il big match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli campione d’Italia in carica.

La Juventus, paradossalmente, ha perso una delle partite meglio giocate quest’anno. I bianconeri, oltre al gol del momentaneo 1-1 di Federico Chiesa, hanno avuto infatti tante occasioni che non sono state sfruttate. Lo stesso Max Allegri, nel classico post gara, ha confermato che quella di domenica è stata la sfida giocata al Maradona dove una squadra ha creato così tante opportunità per fare gol.

Anche se, considerando la sconfitta finale, la Juventus è stata molto criticata per questo ko. I bianconeri, infatti, devono essere adesso attenti al Milan, visto che la squadra di Stefano Pioli è terza e con un solo punto di svantaggio. La ‘Vecchia Signora’ è ora attesa da un altro big match, ovvero quello di domenica dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Tuttavia, prima del match contro i bergamaschi, bisogna registrare delle dichiarazioni sullo stesso Massimiliano Allegri.

Il tattico Piccirilli su Allegri: “Non mi piace, è un gestore”

Francesco Piccirilli, tra i tattici match analyst più virali in questo momento su Instagram e TikTok, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.it’: “Allegri, un po’, si è modernizzato, vedendo anche i movimenti di Cambiaso che entra dentro al campo: qualcosa di carino si è visto. La Juve, nonostante abbia speso tanto negli ultimi anni, non rende altrettanto sia in termine di risultati che di gioco”.

Il match analyst ha poi concluso il suo intervento sull’allenatore della Juve: “Allegri, così come Mourinho, fa parte di quel novero di allenatori gestori che deve avere a disposizione una squadra con giocatori già pronti, che non bisogna sviluppare particolarmente ma sanno già tutto quello che devono fare. Personalmente Allegri non mi piace, perché il calcio per me deve innanzitutto divertire. Chiesa? Deve avere campo per strappare, per dribblare: è un’ala pura, deve giocare largo e avere il campo aperto”.