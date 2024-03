Sorteggi agrodolci per le italiane, ma una semifinale è sicura e una finale… quasi

I sorteggi delle squadre italiane nelle copee europee fanno sperare bene per la possibilità di tornare alla conquista di un trofeo internazionale.

Poteva andare meglio, ma anche molto peggio. Le quattro italiane rimaste in corsa nelle coppe europee, tra Europa e Conference League, escono dai sorteggi di quest’oggi con una certezza e una forte probabilità. Nel primo caso parliamo della semifinale, e dell’altra di una probabilissima finale. Forse quest’anno, dopo la tripletta di sconfitte della stagione passata, le squadre della Serie A potrebbero riuscire a riportare in Italia almeno un trofeo internazionale.

La semifinale certa è quella dell’Europa League, dove il sorteggio ha messo subito di fronte Roma e Milan. Difficile dire chi tra le due parta favorita, anche se in campionato i rossoneri si sono imposti in entrambi i confronti diretti: 2-1 all’Olimpico a settembre, e 3-1 a San Siro a gennaio. Ma proprio dopo la gara di ritorno i giallorossi hanno cambiato passo, sostituendo Mourinho in panchina con De Rossi, e da quel momento la Roma ha mantenuto un’andatura in campionato impressioante.

La semifinalista italiana di coppa andrà a sfidare la vincente della sfida tra Bayer Leverkusen e West Ham, cioè delle avversarie più valide della competizione, come stabilito dai sorteggi odierni. L’Atalanta è finita invece dall’altra parte del tabellone, sfortunatamente contro il Liverpool, cioè contro la favorita numero 1 per la vittoria finale. Se i ragazzi di Gasperini stanno mostrando un buon momento di forma nel 2024, i Reds sono addirittura imbattuti da nove partite in tutte le competizioni.

La Fiorentina sogna: i sorteggi della Conference League spianano la strada per la finale

È ovviamente ancora presto per dirlo, ma la Fiorentina è, tra le italiane, quella che esce meglio dagli uffici di Nyon. L’urna l’ha messa contro il Viktoria Plzen, squadra più che abbordabile, che attualmente si trova al terzo posto del campionato ceco. La squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato già nella scorsa stagione un atteggiamento europeo molto positivo, e dopo la sconfitta in finale contro il West Ham può ora tornare a sognare in grande.

Infatti, i sorteggi hanno stabilito che, in caso di qualificazione, in semifinale i viola se la vedranno contro una tra Club Brugge (quest’anno particolarmente in calo in Belgio) e PAOK Salonicco. Dall’altro lato del tabellone, l’Aston Villa rappresenta un altro ostacolo particolarmente alto, ma dopo aver immagazzinato l’esperienza della scorsa stagione, i viola possono credere nelle loro possibilità in una partita secca. Le partite delle italiane in entrambe le competizioni si giocheranno giovedì 11 e 18 aprile.