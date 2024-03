Panucci tra il Padel e De Rossi: “Sono felice per lui, gli auguro la Champions. Il padel ci fa sentire vivi”

Attualmente l’ex calciatore è tra i protagonisti alla World Legends Padel Tour a Barcellona. Tanti i temi trattati.

Si sta tenendo in queste ore a Barcellona la seconda tappa del World Legends Padel Tour, manifestazione che vede protagonisti diversi campioni ed ex campioni del nostro calcio in giro per il mondo. L’evento si terrà tra oggi e domani e farà parte della serie di eventi, in tema padel, con tanti protagonisti.

L’ex calciatore di Milan, Inter e Roma Christian Panucci ha parlato da Barcellona ed ha trattato di tanti temi, partendo dalla Roma di De Rossi e poi parlando della sua passione per il padel. Ricordiamo che anche De Rossi è un grande appassionato di padel e spesso ha preso parte ad eventi del genere.

L’attuale tecnico della Roma vive un momento magico, è ai Quarti di Europa League e in piena corsa Champions, è reduce da una serie di vittorie e i tifosi sperano in un’impresa che avrebbe dello storico. “De Rossi? Sono felice per lui, è un uomo eccezionale, romano e romanista e sta facendo davvero molto bene. Sta facendo una grande stagione”.

Panucci tra corsa Champions e Padel

Parlando della corsa Champions Panucci ha chiarito: “Tre mesi fa dissi che la Roma non poteva competere per la Champions, la realtà è che mi sono sbagliato. Adesso è li’ ed è giusto che ci provi fino in fondo”. Panucci ha poi esaltato l’uomo chiave del club, il talento argentino Paulo Dybala e a riguardo ha commentato: “Dybala è un top player, la sua qualità immensa e mi piace particolarmente. Chi vince la Champions? Dico ancora il Manchester City”.

Panucci è – insieme a Luca Toni – e tanti altri protagonisti del calcio e degli altri sport spagnoli, presente alla Legends Padel World Tour e l’ex calciatore ha parlato della passione per questo sport: “E’ uno sport che ci fa sentire la competizione, ci fa sentire vivi. Chi è il più forte? Ce ne sono tanti, dico Locatelli, Candela, Toni e Totti. In generale conta la coppia”.

La Legends Padel World Tour sta riscuotendo sempre più successo e il padel è uno sport sempre più in ascesa, sia in Italia che in campo internazionale. Ricordiamo che dopo Barcellona ci saranno diversi eventi con la Legends Padel World Tour e le Finali ancora a Dubai.