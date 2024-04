Una rete di Mancini regala il derby e sogni Champions a De Rossi, Lazio ko di misura

C’era tanta attesa per il derby della Capitale tra Lazio e Roma. La sfida ha regalato abbastanza emozioni. Male Immobile.

Daniele De Rossi vince il suo primo derby sulla panchina della Roma, in un match carico di agonismo ma in una sfida senza particolari occasioni decide un’incornata di Mancini, abile a staccare sugli avversari e regalare tre punti fondamentali in chiave Champions League. Per la Lazio è la pietra tombale sulla Champions e in generale probabilmente su tutta la lotta per l’Europa.

Primo tempo avaro di emozioni con le squadre che mostrano difficoltà ad impostare e neanche le difese convincono più di tanto, la Lazio prova a fare qualcosa con Isaksen e spreca con un Immobile ancora una volta piuttosto spento. Nel primo tempo deludono sia il capitano biancoceleste che Lukaku, in chiara difficoltà.

La gara, senza particolari emozioni, si sblocca con un protagonista inaspettato: Mancini di testa anticipa tutti e porta i giallorossi avanti all’intervallo. Una rete importantissima e arrivata nel momento clou del match. Roma avanti all’intervallo.

Lazio-Roma, che è successo nella ripresa

Tudor sorprende tutti all’intervallo, subito triplo cambio e toglie Romagnoli e Immobile, oltre al danese Isaksen (tra i migliori nei primi 45 minuti). Nella ripresa è sempre la Roma però a sfiorare il gol con El Shaarawy che, ben innescato da Lukaku, colpisce un palo che avrebbe potuto chiudere il match.

Da un lato la Roma prova a raddoppiare, la Lazio ci prova soprattutto con i suoi centrocampisti ed è ancora Lukaku a mancare l’appuntamento con il gol da pochi passi, ancora una volta un pò in ritardo. La Lazio ci prova, Kamada trova anche il pari ma è in fuorigioco e non può fare nulla. Il match si incattivisce, piovono i cartellini e la sfida diventa più tesa che mai.

Nel finale di gioco la gara è più nervi che altro, De Rossi rilancia Abraham e lo manda addirittura in coppia con Lukaku, sostituendo Dybala per gli ultimi dieci minuti. La Lazio ci prova fino alla fine, ma l’assalto finale non basta ed è la Roma a vincere il derby e trovare una vittoria che regala sogni Champions.