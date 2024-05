Davide Nicola ci riesce ancorA: l’Empoli si salva al fotofinish

Davide Nicola compie un altro miracolo: l’Empoli vince con la Roma e si salva al fotofinish. L’ultima giocata consacra l’ennesima impresa.

Davide Nicola ci riesce ancora e si conferma come l’allenatore capace di compiere imprese incredibili. Il suo Empoli si è salvato al fotofinish di una partita incredibile giocata contro la Roma, grazie al gol segnato da Niang al 93′. I numeri non riescono a dare piena contezza dell’impresa compiuta dal club toscano.

L’Empoli ha vinto in casa contro la Roma, all’ultima giornata di Serie A, e ha di fatto ribaltato ogni pronostico. Prima di scendere in campo, infatti, favorito per la salvezza era il Frosinone. Ma il verdetto è stato netto: alla fine a salvarsi e a restare in Serie A sono stati appunto gli azzurri insieme all’Udinese.

La squadra di Fabio Cannavaro ha vinto in casa dei ciociari. Mentre al 93′ la rete di Niang si è aggiunta a quella di Cancellieri, contro il gol di Aouar della Roma, e il match al Castellani è terminato con un pesantissimo 2-1.

Così, Nicola ce l’ha fatta un’altra volta: il tecnico ha infatti portato ben 5 diverse squadre, nella sua carriera di allenatore, a salvarsi anche quando il loro destino sembrava essere già tracciato. Dopo Crotone, Genoa, Torino e Salernitana ci è riuscito anche con l’Empoli.

Nicola ha mantenuto la promessa e ha compiuto la quinta impresa della sua carriera: ad Empoli è festa grande

L’Empoli ha compiuto il miracolo, salvando se stesso e al tempo stesso ‘condannando’ il Frosinone alla Serie B.

Così allora Davide Nicola, al termine del match vinto contro la Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono felice per i ragazzi e per la società che è unica in Italia perché ti permette di lavorare al meglio. È la salvezza che mi ha reso più felice per gli altri”.

“Io e il nostro staff – ha continuato Nicola – dedichiamo questo risultato a Rossano Berti che è mancato da poco e che sarebbe certamente stato molto contento”. Con la salvezza dell’Empoli, inoltre, per Davide Nicola è anche scattato il rinnovo automatico. Il suo contratto è adesso valido fino al 30 giugno 2025.

Come lui stesso ha scritto sui social, non si tratta di semplici promesse ma di dimostrazioni. Ancora una volta ha dimostrato che, lavorando e credendoci, tutto è davvero possibile.