Nuova avventura per Dybala: l’argentino investe nel software Powerset

Nuova avventura extra calcistica per il talento argentino della Roma Paulo Dybala. C’è l’annuncio ufficiale della società.

L’attaccante argentino della Roma Paulo Dybala è sicuramente uno dei calciatori più forti che l’Italia e il campionato italiano abbia visto nell’ultimo decennio. Prima al Palermo e poi alla Juventus e alla Roma, la ‘Joya’ ha illuminato il calcio nostrano con giocate spettacolari, conquistando tra l’altro diversi successi.

Ora Dybala è uno dei protagonisti della Roma di De Rossi e anche nell’ultima stagione – nonostante qualche problemino fisico – ha avuto un ruolo chiave ed è stato tra i migliori calciatori del club. Con la maglia giallorossa Paulo ha collezionato 25 reti in 53 presenze mentre in Serie A l’argentino ha totalizzato complessivamente 145 reti in 392 partite.

Insomma, una carriera legata alla serie A e Paulo è molto legato al nostro paese. Nelle ultime ore Paulo ha firmato una nuova partnership: l’azienda Feel Good Plus Srl, azienda italiana emergente nel mercato degli Athlete Management System e creatrice del software Powerset, è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Dybala come nuovo investitore e nuovo membro del Board Aziendale.

Serie A, nuovo accordo per Paulo Dybala

Un legame ancora più saldo con Dybala che ha creduto nei valori di questa nuova azienda ed ha deciso di intraprendere questa nuova entusiasmante avventura. L’argentino ha riconosciuto in Feel Good Plus un’azienda con un approccio innovativo per la gestione delle performance atletiche. Intervenendo sulla questione Dybala ha svelato:

“Voglio sostenere la ricerca e lo studio per garantire un approccio scientifico al supporto e allo sviluppo degli atleti. Credo che Powerset possa rappresentare il futuro nella gestione delle loro prestazioni, e sono entusiasta di far parte di un progetto cosi innovativo ed ambizioso”.

Non solo i campi da calcio con Dybala che ha deciso cosi di iniziare questa nuova avventura ed anche l’azienda è entusiasta di questo nuovo ufficiale arrivo. Sono sempre più gli sportivi che credono nella Medicina Sportiva e nei Data Science, c’è l’esempio di Sinner e ora anche Dybala vuole lavorare in questo mondo, stavolta da investitore.