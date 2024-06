Milan-Rabiot, si può fare? Ecco cosa può convincere il francese

Il Milan vuole Adrien Rabiot: il club rossonero prova a insidiare il francese che ancora non decide se rinnovare con la Juventus o andare via a parametro zero nel corso dell’estate. Ecco cosa può convincerlo al trasferimento.

Il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus scadrà ufficialmente il 30 di questo mese di giugno. Il francese sta parlando con il club bianconero ma il rinnovo sembra essere tutt’altro che semplice, per la distanza che resta tra domanda e offerta. In questo scenario sta cercando di inserirsi allora il Milan per provare a portarlo in rosa a parametro zero.

La Juventus e Adrien Rabiot si trovano ad oggi, martedì 11 giugno, nella situazione in cui si sono difatti già ritrovati lo scorso anno. A giugno del 2023, infatti, si è raggiunto il compromesso di un prolungamento per un altro anno di contratto in attesa di comprendere quale sarebbe poi stato lo scenario migliore per entrambe le parti.

Continuare insieme o separarsi? È questo il dilemma per cui ancora non viene trovata una vera e propria risposta. La Juve gli propone un triennale da 7 milioni di euro, ma il francese non vorrebbe vedersi ridurre di molto l’ingaggio e per questo motivo ancora non ha dato una risposta. Occhio allora, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, al Milan che potrebbe a tutti gli effetti inserirsi nella questione.

Milan su Rabiot, il francese può trasferirsi in rossonero a parametro zero? Ecco cosa può convincerlo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan starebbe provando a puntare su Adrien Rabiot in vista della prossima stagione. Quindi sul francese non ci sarebbe solo il Manchester United, ma il suo profilo interesserebbe non poco anche a Moncada che sta studiando l’intero quadro di mercato.

Sicuramente la possibilità di portarlo in rosa a parametro zero fa gola al Milan, che però poi dovrebbe vedersela con lo scoglio dell’ingaggio richiesto. Sul monte ingaggi il club rossonero non può e non vuole sforare il tetto massimo che si è imposto, ma vorrebbe comunque provare a convincere il centrocampista con un contratto più lungo di quello offerto dalla Juve e più incentrato sui bonus.

La società rossonera potrebbe perciò arrivare fino a 7,5 milioni più i bonus per convincere Rabiot che attualmente è al seguito della Francia concentrato sugli Europei 2024. In parallelo, però, il Milan lavora anche alla pista che potrebbe portare a Youssouf Fofana del Monaco: un’operazione questa da circa 20/25 milioni di euro.