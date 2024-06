Spagna-Italia, probabili formazioni: il verdetto su Pellegrini e Chiesa

Via il sipario alla sfida tra Spagna-Italia, match in programma giovedì sera alle ore 21:00. Spalletti scioglierà dubbi e riserve solamente nel corso delle prossime ore: occhio alle decisioni su Pellegrini, Chiesa e Calafiori.

Tutto pronto per la seconda sfida del girone B, la quale vedrà opposta l’Italia alla Spagna di De La Fuente. Salvo colpi di scena, Spalletti si affiderà all’undici titolare sceso in campo contro l’Albania. Ancora spazio per Calafiori, il quale ha vinto nuovamente il ballottaggio con Buongiorno e scenderà in campo dal primo minuti. Conferme totali anche per Bastoni, Di Lorenzo e Dimarco, con conseguente conferma della difesa a quattro e del 4-3-2-1.

Sciolti i dubbi anche su Pellegrini: il capitano della Roma farà coppia con Frattesi sulla trequarti e sarà confermato dal primo minuto. Scalpitano Zaccagni e Raspadori, ma il numero 7 della Roma confermerà la sua titolarità anche contro la Spagna. Solo panchina per Fagioli: il centrocampista della Juventus potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa, sia nel ruolo di centrocampista puro, sia nel ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta.

Buone notizie anche sul fronte Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus ha recuperato dal recente acciacco fisico e scenderà in campo dal primo minuto. L’ex Fiorentina ha vinto il ballottaggio con Zaccagni e Cambiaso e prenderà posto alle spalle di Scamacca nel ruolo di trequartista insieme a Frattesi. Chiesa, come già confermato contro l’Albania, potrebbe variare il suo raggio d’azione sulla fascia destra.

Spagna-Italia, probabili formazioni e ultimissime

Conferme totali anche su Scamacca, il quale sarà preferito a Retegui nel ruolo di unica punta. Il centravanti del Genoa, però, potrebbe trovare spazio e minutaggio nel corso della ripresa. Nessun dubbio su Jorginho e Barella, pilastri del centrocampo azzurro e confermatissimi dal primo minuto. Contro la Spagna, nel corso della ripresa, potrebbero trovare spazio anche Cristante e Folorunsho, stimatissimi da Spalletti e pronti a recitare un ruolo da protagonisti contro le Furie Rosse. Di seguito le probabili formazioni di Spagna-Italia:

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Laporte/Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata , Nico Williams/Ferran Torres. CT. De La Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini/Cristante; Scamacca. CT. Spalletti