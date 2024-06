Retegui alla Juventus, svolta improvvisa: addio Kean

Retegui alla Juventus: è questa la nuova indiscrezione di mercato trapelata nelle ultime ore. I bianconeri sarebbero pronti a irrompere con forte decisione sul centravanti italo-argentino in vista dell’attuale sessione estiva. Confermata la cessione di Kean

Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare concretamente nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, Giuntoli avrebbe bussato alla porta del Genoa per chiedere informazioni concrete su Retegui. Il centravanti rossoblù piace particolarmente a Thiago Motta, il quale lo avrebbe già identificato come vice Vlahovic perfetto per la prossima stagione. Bisognerà capire quale sarà la richiesta dei liguri e la proposta di Giuntoli.

L’affare Retegui sarà finanziato dalla cessione immediata di Kean, ormai a un passo dalla Fiorentina. L’attaccante della Juventus vestirà la maglia viola dopo il pressing di Palladino, grande estimatore dell’attaccante classe 2000. I bianconeri incasseranno circa 10-12 milioni dalla cessione del cartellino del giocatore, e l’affare potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi giorni. Il diretto interessato avrebbe già dato il suo ok totale al trasferimento.

Non solo Kean: attenzione anche al possibile sacrificio di Milik. L’ex Marsiglia piace a diversi club di Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Difficilmente il centravanti polacco proseguirà la sua avventura in bianconero e Giuntoli vorrebbe incassare almeno 5-6 milioni di euro dal suo cartellino. Anche in questo caso, sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Retegui alla Juventus e cinque nuovi acquisti

Non solo Retegui. Il piano mercato della Juventus partirà anche dal pressing ormai totale su Di Gregorio, Calafiori e Koopmeiners. Definito l’acquisto di Douglas Luiz, il quale sosterrà le visite mediche in Brasile nelle prossime ore per poi essere ufficializzato dai bianconeri. Occhio anche al nome di Thuram, il quale potrebbe lasciare il Nizza per una cifra tra i 18 e i 25 milioni di euro.

Occhi puntati anche sulla possibile cessione di Chiesa. L’esterno offensivo, infatti, potrebbe lasciare la Juventus solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile da 30-35 milioni di euro. Difficilmente Giuntoli prenderà in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro, anche se bisognerà capire se l’ex Fiorentina potrebbe rivalutare la proposta di rinnovo della Juventus e proseguire il suo percorso in bianconero.