Calciomercato Juventus, sfumato Calafiori: scelto il nuovo difensore

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio. Occhio, però, alla beffa Calafiori: il centrale del Bologna è ormai a un passo dall’Arsenal

Continuano le operazioni di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato l’affare Douglas Luiz, i bianconeri definiranno ufficialmente anche gli acquisti di Thuram e Di Gregorio entro la fine della settimana. Il centrocampista del Nizza arriverà in bianconero per una cifra intorno ai 24 milioni di euro complessivi, mentre l’ormai ex portiere del Monza vestirà la maglia della Juve con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto (4 milioni + 14 di riscatto).

Detto questo, attenzione alla situazione difensori. Sfumato Calafiori, la Giuntoli dovrà spingere il piede sull’acceleratore per cercare un nuovo centrale da affiancare a Bremer. Il difensore del Bologna, infatti, ha trovato un accordo con l’Arsenal, e il club londinese verserà circa 50 milioni nelle casse dei rossoblù. Il Bologna, come d’accordi, dovrà versare il 50% dell’incasso nelle casse del Basilea.

Doccia fredda per Calafiori, ma attenzione al clamoroso retroscena su Buongiorno. Come rivelato dall’odierna edizione di Tuttosport, Giuntoli ha provato a inserirsi tra i granata e il Napoli per cercare di strappare il capitano granata ai partenopei. Secco no da parte di Buongiorno, il quale ha rifiutato la proposta per rispetto dei suoi attuali tifosi.

Calciomercato Juventus, Kiwior nuovo obiettivo di Giuntoli

Attenzione al nome di Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal, ma già allenato da Thiago Motta ai tempo dello Spezia. Il difensore centrale, infatti, potrebbe rappresentare il piano B di Giuntoli dopo il no di Calafiori. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma non è escluso che il direttore sportivo della Juventus possa accelerare immediatamente le operazioni.

Infine, occhio all’obiettivo numero uno della coppia Giuntoli-Thiago Motta: Koopmeiners. L’arrivo di Zaniolo all’Atalanta potrebbe liberare il centrocampista olandese verso la Juventus. Serviranno circa 50-55 milioni di euro per convincere la Dea. La Juventus, dal canto suo, proverà a inserire una contropartita tecnica nella trattativa, e il nome di Huijsen, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare la prima opzione nelle strategie della società bianconera.