Como, Pau Lopez si avvicina: sogno Varane e colpo in Spagna

Il Como, dopo aver acquistato Belotti dalla Roma, non intende fermasi. Pau Lopez è vicino, Varane riflette sull’offerta.

Vuole continuare a sognare il Como. La società lariana, neo promossa in Serie A, nella prossima stagione intende recitare il ruolo della mina vagante con l’obiettivo di provare a togliersi quante più soddisfazioni possibili. Da qui l’idea del club di allestire una rosa qualitativa e ben più competitiva rispetto a quella dell’ultima annata formata non soltanto da giovani talenti ma anche da giocatori esperti, capaci di offrire garanzie dal punto di vista del rendimento.

Il primo passo è consistito nell’ingaggiare Andrea Belotti. Il centravanti, autore di 10 reti e 3 assist nelle 46 apparizioni complessive totalizzate tra Roma e Fiorentina, è costato 4 milioni più uno di bonus ed andrà a recitare il ruolo di principale terminale offensivo della formazione allenata da Cesc Fabregas. Sono poi tanti gli altri colpi in cantiere che il club conta di concretizzare a stretto giro di posta. Sono frequenti, ad esempio, i contatti con il Marsiglia per Pau Lopez.

Il portiere, salvo sorprese, sbarcherà sulle rive del lago in prestito con obbligo di riscatto in caso di conquista della salvezza fissato a 5 milioni. Restano da limare alcuni dettagli ma, al momento, la strada che conduce alla fumata bianca appare libera da particolari ostacoli. Proseguono senza sosta, poi, le interlocuzioni con l’entourage di Raphael Varane lasciato libero dal Manchester United. Il francese ha incontrato personale Fabregas e si è preso del tempo per riflettere sul da farsi: l’alternativa è la Major League Soccer statunitense.

Il Como scatenato: dopo Belotti, ecco tre nuovi rinforzi per Fabregas

La risposta del 31enne, che nella scorsa stagione ai Red Devils ha totalizzato 32 apparizioni complessive, è destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Nel mirino biancoblù c’è poi Rodri Sanches, di proprietà del Betis Siviglia autore di 3 reti e 2 assist in 36 gare. Il 24enne ha fatto sapere di gradire il trasferimento, con il Como che spinge per condurre l’operazione in porto.

Si tratta di elemento di inventiva, in grado di creare la giocata vincente in qualsiasi momento. Fabregas lo apprezza per la sua duttilità: di professione trequartista, il classe 2000 può essere impiegato anche nelle posizioni di ala destra o sinistra in un tridente offensivo. L’intesa, salvo sorprese, arriverà sulla base di un prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un triplo colpo, che fornirà a Fabregas quel mix di classe e personalità necessaria per poter disputare un campionato tranquillo ed evitare di essere risucchiati nella lotta per evitare la retrocessione. I