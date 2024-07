Un sogno chiamato Soulé: la Premier League insidia la Roma, Giuntoli fissa il prezzo

La Juventus si prepara a separarsi da Soulé, reduce dall’ottima stagione al Frosinone. Giuntoli punta ad incassare 40 milioni.

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Il club dopo aver fornito a Thiago Motta rinforzi del calibro di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram punta ad acquistare ulteriori elementi di qualità. Tante le operazioni in cantiere che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli intende finanziare utilizzando i proventi delle cessioni di qualche elemento dell’attuale gruppo. In lista di sbarco, ad esempio, figura Matias Soulé reduce dall’ottima esperienza vissuta in prestito al Frosinone.

L’argentino, in particolare, ha messo a segno 11 reti ed un assist nelle 36 apparizioni complessive totalizzate in campionato. Un bottino positivo che, se da una parte, non è bastato a condurre i gialloblù verso la salvezza, dall’altra lo ha fatto diventare l’oggetto del desiderio di numerose società. Thiago Motta, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ritenendolo particolarmente adatto al proprio stile di gioco ma, in questi giorni, si è rassegnato all’idea di perderlo vista la necessità della Juve di fare cassa per arrivare a Teun Koopmeiners.

Ora resta da vedere chi riuscirà ad assicurarsi le prestazioni del 21enne. Di recente si è fatto avanti il Leicester neo promosso in Premier League, che ha messo sul piatto 25 milioni “cash” più altri 5 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Proposta, questa, rispedita al mittente da Giuntoli intenzionato ad incamerarne almeno 40 dalla partenza di Soulé. Frequenti, poi, i contatti con la Roma che sogna di regalarlo a Daniele De Rossi ed affiancarlo in campo a Paulo Dybala.

Juventus, Soulé ai saluti: Leicester o Roma, servono 40 milioni

I capitolini preferirebbero lui a Federico Chiesa e, a stretto giro di posta, proveranno a muoversi in maniera concreta così da battere la concorrenza delle ‘Foxes’ e del West Ham. L’esterno preferirebbe trasferirsi nella Città Eterna (dove ritroverebbe anche Leandro Paredes) tuttavia, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, accetterà qualsiasi destinazione finale. Giuntoli, in attesa di un’offerta ufficiale da parte dei giallorossi o di un rialzo degli inglesi, sta pianificando pure la partenza di Dean Huijsen.

Il classe 2005 è finito nel mirino del Paris Saint Germain e del Borussia Dortmund. Il suo addio consentirà alla Juve di incassare ulteriori 30 milioni che, uniti ai proventi derivanti dal trasferimento di Soulé, forniranno risorse fondamentali per costruire la Juve richiesta da Motta. Il mirino, oltre che su Koopmeiners, risulta puntato sul trio composto da Jean-Clair Todibo, Jadon Sancho e Karim Adeyemi. La rivoluzione targata Giuntoli prosegue.