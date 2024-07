Andrea Compagno, dalla Cina con furore: numeri straordinari

La straordinaria parentesi di Andrea Compagno in Cina, che sta trascinando il Tianjin Jinmen Tiger a suon di gol e prestazioni importanti

Andrea Compagno in questo momento si trova in Cina e sta trascinando il Tianjin Jinmen segnando tantissimi gol. Il centravanti italiano sta proseguendo lo splendido lavoro svolto in Romania, prima all’FC U Craiova e soprattutto all’FCSB, lo Steaua Bucarest.

Nel campionato rumeno si è espresso al massimo della forma, diventando un idolo per i propri tifosi vincendo anche il titolo con la maglia dello Steaua. Proprio nell’anno in cui a Bucarest è arrivata la vittoria del campionato, però, Compagno a febbraio ha deciso di partire per una nuova esperienza.

Direzione Chinese Super League, che in molti conoscono per aver speso centinaia di milioni di euro per portare campioni dall’Europa ed esportare il grande calcio. Progetto che, tuttavia, non è propriamente andato a buon fine. Ma la competitività è comunque molto alta, tant’è vero che ci sono ancora giocatori stranieri molto forti come Oscar, Cryzan e Leonardo.

Il Tianjin Jinmen può godere delle prestazioni di Compagno che settimanalmente delizia i suoi tifosi con delle perle assolute, soprattutto di testa. In totale, sono 14 i gol segnati negli ultimi mesi.

Chinsese Super League, che numeri di Compagno

Andando più nello specifico, si può notare come la frattura del dito del piede subita a maggio non abbia condizionato il rendimento di Compagno. Già, perché l’attaccante nativo di Palermo ha saltato sei partite: nonostante ciò, è riuscito a mettere a segno 14 gol da marzo ad oggi.

Il gol non è una novità per Compagno, che ne aveva segnati anche 21 con la maglia dello Steaua Bucarest nella stagione 2022/23. E, in totale, sono state 24 le reti messe a segno nel 2022. Nessun attaccante italiano aveva fatto meglio di lui in tutte le massime serie del mondo.

Nel 2023, Compagno era stato anche preconvocato da Mancini per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. L’esordio con la Nazionale è ancora un sogno nel cassetto per il centravanti, che visti i problemi dell’Italia ha intenzione di dare il massimo per conquistare una convocazione.

E chissà se in questo senso non possa aiutare il mercato. Diverse squadre hanno messo gli occhi su Compagno, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e che potrebbe avvicinarsi di più all’Europa. Sempre con l’obiettivo di segnare più gol possibili, proprio come fatto in Romania e in Cina.