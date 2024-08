Savona, ag. Veneroso: “Speriamo sia solo l’inizio. Con Thiago Motta…”

L’agente di Nicolò Savona, Matthias Veneroso, ha parlato di quanto compiuto dal classe 2003 in Verona-Juventus, e non solo, ai microfoni di SerieAnews.com. Ecco le sue parole.

Ai nostri microfoni, qui su SerieANews.com, ha parlato l’agente di Nicolò Savona il ragazzo che ha catturato l’attenzione di Thiago Motta e di tutti gli appassionati di Serie A, tifosi bianconeri e non. Con il Verona ha fatto la differenza e la soddisfazione è tanta all’interno della sua agenzia.

Ecco allora tutto quello Matthias Veneroso, ‘Head of Football & Agent’ della ‘Mp Management’, ha raccontato del giovanissimo giocatore bianconero ai nostri microfoni.

Matthias Veneroso ha parlato così di Nicolò Savona a SerieAnews.com: “Ripensando al passato che effetto fa? È un’emozione importante vedere Nicolò esordire prima e poi segnare un gol con la maglia della Juventus. È un motivo di orgoglio, considerando ciò che ha fatto il ragazzo e da dove è partito, con tutti gli anni trascorsi nel settore giovanile della Juve. Ci rende molto felici e in primis ad essere felice è lui. Inutile negare la soddisfazione”.

“Ci auguriamo – ha continuato – che questo possa essere l’inizio di qualcosa di importante. Non è stato fatto ‘niente’, la strada è in salita e lui deve continuare ad essere concentrato e deve lavorare. Però è innegabile che c’è stata un’emozione forte da parte di tutti“.

Riguardo la fiducia ricevuta dal mister bianconero, Veneroso ha dichiarato: “Thiago Motta è un allenatore fresco, moderno, con idee chiare che comunque ha fatto del suo imprinting il lavorare con i giovani. La sua fiducia nei confronti di Savona è uno stimolo per il ragazzo e un motivo di grande responsabilità. Deve quindi essere ripagata attraverso il lavoro e facendosi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa”.

Veneroso a SerieAnews.com: “Savona si sta facendo voler bene, è una soddisfazione. Obiettivi? Avere il giusto atteggiamento”

Dusan Vlahovic, nel post-partita di Verona-Juventus, ha elogiato Savona e questo, per il suo entourage, è stato fonte di soddisfazione: “Vlahovic ha speso parole importanti per Nicolò e questo significa che l’atteggiamento di Nico è positivo all’interno del gruppo. Si sta facendo apprezzare, voler bene. Il suo carattere lo dimostra: è sempre stato un ragazzo positivo, ben voluto in tutte le categorie dove si è proposto quindi anche questo è un motivo di soddisfazione”.

“I nostri sogni? Il ragazzo deve concentrarsi sul quotidiano. Il suo sogno deve essere l’allenamento del giorno dopo, la domenica successiva. Non ci poniamo obiettivi perché il nostro focus deve essere avere l’atteggiamento giusto ogni allenamento, ogni partita. Lui non deve perdere la bussola. Abbiamo solo l’obiettivo di lavorare forte“, ha concluso Matthias Veneroso.