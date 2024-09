Juventus, testa già al 2025: il piano per tenere Conceicao, nuovo bomber per Motta

La Juventus pensa già alle prossime operazioni di mercato. Il club punta a trattenere Conceicao e a prendere un nuovo centravanti.

Non si ferma mai il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Il manager, entro il 13 settembre, proverà a piazzare in Turchia (dove le operazioni di mercato sono ancora ammesse) gli ultimi due esuberi rimasti a Torino. Parliamo di Filip Kostic ed Arthur, fuori dai piani di Thiago Motta ed invitati a trovarsi una sistemazione alternativa. Una volta chiuse entrambe le pratiche, si procederà poi a pianificare i colpi relativi alla prossima estate volti a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore.

Giuntoli, in primis, lavorerà allo scopo di confermare Francisco Conceicao, prelevato dal Porto a fine agosto tramite la formula del prestito oneroso da 7 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions League. Il contratto che lo lega al Porto fino al 2029 prevede una clausola rescissoria da 30 milioni ma il dirigente conta di condurre in porto l’affare a cifre ridotte. L’idea, in particolare, è quella di mettere sul piatto 15 milioni facendo leva sulla volontà di rimanere in bianconero mostrata dall’esterno, protagonista di un buon debutto nell’ultima gara di campionato contro la Roma.

I lusitani, pur essendo disposti a concedere alla Vecchia Signora uno sconto sul prezzo esposto in vetrina, chiedono comunque un’offerta da almeno 25 milioni. Un ulteriore confronto tra le parti si terrà a fine mese. Ma non finisce qua perché il club, al tempo stesso, si è iscritto alla corsa riguardante Jonathan David, in scadenza il 30 giugno 2025. Il 24enne canadese del Lille, autore di 3 gol e 2 assist nelle 7 partite disputate finora, ha fatto sapere che il rinnovo non rientra nei suoi piani.

Juventus, Giuntoli punta un centravanti: l’affare nell’estate 2025

Al termine dell’attuale stagione, di conseguenza, andrà in scena il divorzio. La Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, si sta muovendo reputandolo un ottimo elemento sia dal punto di vista tecnico che economico (guadagna meno di 3 milioni). David, nella futura rosa juventina, potrebbe sia prendere il posto di Dusan Vlahovic, con il quale si cercherà un accordo per spalmare in più anni l’alto stipendio percepito da 12 milioni, oppure recitare il ruolo di alternativa di lusso.

Giuntoli, in ogni caso, vuole anticipare i tempi visto il forte interesse mostrato in passato dal Milan e dalla Premier League nei confronti dall’attaccante. La pista è destinata a diventare rovente subito. La Juve non si ferma mai. Ora c’è David nel mirino.